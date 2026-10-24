NBA／格林關鍵犯規+柯爾抱怨吞T 勇士收尾被灰熊轟17：0慘遭逆轉

在賽季首戰表現低迷球隊也不敵雷霆隊後，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與馬刺隊今天繼續在主場出戰火箭隊又再度陷入苦戰，儘管溫班亞瑪揮別開幕戰的低迷手感，全場21投9中拿下25分，但比賽最後5秒他在禁區單打矮他23公分的湯普森（Amen Thompson），卻被搧了一記「再見火鍋」，最終火箭就以114：110賞給馬刺開季2連敗。

2026-10-24 12:27