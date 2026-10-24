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NBA／格林關鍵犯規+柯爾抱怨吞T 勇士收尾被灰熊轟17：0慘遭逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士一哥柯瑞。 美聯社
勇士一哥柯瑞。 美聯社

勇士隊今天迎來主場開幕戰，面對重建的灰熊隊，第四節尾聲被打出一波17：0攻勢慘遭逆轉，終場以108：111輸球，苦吞2連敗。

上半場戰況拉鋸，灰熊取得4分領先。第三節雙方一度爆發衝突，勇士老將格林（Draymond Green）對灰熊傑洛姆（Ty Jerome）噴垃圾話，灰熊中鋒周志豪（Zach Edey）主動推格林，格林則是戳眼回擊。

第三節勇士掌控比賽節奏，柯瑞Stephen Curry）單節獨拿11分，幫助勇士反而領先6分。勇士一路維持領先到比賽後段卻突然斷電，灰熊打出一波17：0瘋狂攻勢。

勇士關鍵時刻反攻機會，格林被吹掩護犯規，總教練柯爾（Steve Kerr）抱怨再吞技術犯規，比賽因此失去懸念，由灰熊帶走勝利，收下開季2連勝；反觀勇士開季2連敗。

灰熊傑洛姆繼上一場砍下45分後，這場又拿到全場最高的28分；探花布瑟（Cameron Boozer）繳出25分13籃板6助攻數據。

勇士方面，柯瑞全場15投5中，三分球10中3，罰球11中11，拿下24分。倫德伯格（Yaxel Lendeborg）進帳18分13籃板6助攻，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）傷癒復出也貢獻18分。

勇士 灰熊 Stephen Curry 柯瑞

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