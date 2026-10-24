NBA／唐西奇23分11失誤無礙 湖人有凱斯勒22分6阻攻洛城內戰勝出

NBA本賽季首度的「洛城內戰」在今天登場，在主場出賽的湖人隊儘管首節手感不佳一度落後，但第二、三節團隊火力全開，兩節合計攻下76分，並在末節擋下快艇隊反撲，以125：117收下開季二連勝。

湖人與快艇在今年休賽季都歷經陣容的巨幅異動，其中湖人新賽季最重要的引援凱斯勒（Walker Kessler），在首場比賽以12投12中的完美表現拿下26分後，今天面對快艇之戰不僅再度展現極高進攻效率，以14投10中拿下22分，另外還有8籃板、6阻攻演出，打得快艇禁區毫無招架之力。

不過在雷納德（Kawhi Leonard）離隊後扛起球隊新一哥位置的葛蘭德（Darius Garland），今天也攜手迎戰前東家的八村壘和老將洛培茲（Brook Lopez）出擊，不斷在三分線外放冷箭，幫助快艇在禁區屈居劣勢的情況下仍能緊咬比分不放。

唐西奇23分、6籃板、7助攻，但也發生高達11次失誤 法新社

第三節湖人里夫斯挺身而出接管戰局，他單節以7投6中表現攻下13分，反觀快艇卻出現單節12記失誤的狀況，讓湖人前三節打完取得13分領先。末節快艇雖然展開反撲，一度追到僅剩6分差距，但里夫斯在比賽最後1分半鐘的進球，也澆熄了快艇最後反撲氣燄，終場湖人就以8分差距險勝快艇，收下開季2連勝。

湖人今天延續了首場比賽團隊火力全開的好表現，里夫斯拿下全隊最高28分，凱斯勒22分、唐西奇23分、6籃板、7助攻，但也發生高達11次失誤，至於快艇則以葛蘭德26分最佳，洛培茲22分，面對老東家的八村壘則攻下16分。