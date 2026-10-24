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NBA／格林開砲指唐西奇恐終身無緣MVP 里夫斯也抱屈：這就是審美疲勞

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)和格林。 法新社
唐西奇(左)和格林。 法新社

勇士老將格林（Draymond Green）先前曾發表過一項大膽的觀點，聲稱唐西奇（Luka Doncic）與泰托姆（Jayson Tatum）恐怕整個職業生涯都無法獲得年度MVP的殊榮。

在勇士隊與洛杉磯湖人隊的開幕戰結束後，格林（Draymond Green）在休息室接受《The Athletic》知名記者阿米克（Sam Amick）採訪時，進一步闡述並堅持了自己的立場。

「不，我不認為他做什麼能拿到那個獎（MVP），」格林在自己的休息櫃前一邊搖頭一邊表示。

「順帶一提，這絕不是在貶低他。我只是認為他做什麼都沒用。就算他的球隊打到第1、第2或第3種子，那又怎樣？那可是唐西奇。如果他的球隊高居第4種子，根本不會有人感到驚訝，沒有人。他就是有那麼厲害。如果他的球隊戰績排在第4，完全沒有任何驚喜感可言。」

格林接著補充說：「我只是覺得，歸根結底他會因此被坑了，這可能有點不公平。如果是其他任何人打出這種數據，他們肯定能穩穩把MVP拿走。這就是為什麼我把他拿來和詹姆斯（LeBron James）做比較。詹姆斯拿過幾座？4座對吧？但你能跟我說他在過去至少10個賽季裡，不是全NBA最好的球員嗎？這就是所謂『對於偉大的審美疲勞』。」

在最新發布的2026-27賽季NBA總經理（GM）季前調查中，唐西奇甚至沒有獲得任何一張預測他能奪得 MVP 的選票。對此，唐西奇的隊友里夫斯（Austin Reaves）也站出來表示，格林關於外界對唐西奇表現出現「審美疲勞」的說法完全正確。

「你可以去問問那些總經理，看他們想不想把唐西奇選進他們的球隊，他們絕對都會搶著要他，」里夫斯針對調查結果回應道。

「格林說的話非常有道理。唐西奇在過去8年間一直在做同樣的事情，當他打出頂級表現時，大家反而不覺得驚奇了。」

里夫斯進一步解釋：「他在場上打球時確實很令人讚嘆，但當你比賽結束看數據統計時，只會覺得：『噢，他又拿了35分。』所以當他砍下40分時，人們不會發出『天啊！他竟然拿到40分！』的驚嘆，而是只覺得：『噢，他只是做到了他每天晚上都在做的事。』因此，我認為格林說的沒錯，對於一個還沒獲獎的人來說，這確實已經產生了某種審美疲勞。」

儘管如此，里夫斯依然對隊友奪獎抱有一絲希望。「如果要討論聯盟中最好的球員，詹姆斯大概能拿15座MVP，」里夫斯（Austin Reaves）繼續說道。

「這個獎項到底是指最強球隊裡的最佳球員，還是指讓球隊變得更好的那個人？我不是很清楚具體的評選標準。但如果我們最終能拿到第三或第四種子，而唐西奇繼續打出他應有的身手，我認為他拿到 MVP 還是有可能的。」

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