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NBA／溫班亞瑪遭矮23公分湯普森賞「再見火鍋」 馬刺吞開季2連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪全場攻下25分，但最後遭矮他23公分的湯普森送出再見火鍋無緣追平，馬刺苦吞開季2連敗。 路透
溫班亞瑪全場攻下25分，但最後遭矮他23公分的湯普森送出再見火鍋無緣追平，馬刺苦吞開季2連敗。 路透

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在賽季首戰表現低迷球隊也不敵雷霆隊後，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與馬刺隊今天繼續在主場出戰火箭隊又再度陷入苦戰，儘管溫班亞瑪揮別開幕戰的低迷手感，全場21投9中拿下25分，但比賽最後5秒他在禁區單打矮他23公分的湯普森（Amen Thompson），卻被搧了一記「再見火鍋」，最終火箭就以114：110賞給馬刺開季2連敗。

上賽季以年輕陣容殺進總冠軍賽的馬刺，今年休賽季在核心陣容變得更加成熟的情況下，在季前總管預測中被看好將在新賽季問鼎總冠軍，不過在開幕戰中，馬刺一哥溫班亞瑪手感低迷，以13投1中的表現僅拿下12分，馬刺也以12分差距不敵雷霆。

而今天馬刺繼續在主場迎戰火箭，上半場溫班亞瑪也重拾進攻手感，以10投7中的表現拿下全場最高的17分，但火箭也展現多點開花的攻勢，包括杜蘭特（Kevin Durant）、申根（Alperen Sengun）、湯普森都有雙位數得分，幫助火箭取得2分領先。

易籃後火箭其他球員也加入搶分行列，一度取得雙位數的領先優勢，不過第四節最後6分鐘馬刺哈波（Dylan Harper）挺身而出一度連得9分，幫助球隊在下半場首度取得領先，但火箭申根也在進攻端回以顏色，包括在籃下強打溫班亞瑪得手，助火箭再度要回領先。

比賽最後1分50秒福克斯高吊給籃下的溫班亞瑪空中接力爆扣，儘管杜蘭特隨即回敬一記三分球，但手感發燙的哈波切入籃下爆扣得手，雙方在比賽最後46秒又回到2分差距。在火箭下一波進攻不進後，馬刺最後一波進攻送到籃下給溫班亞瑪單打，但卻遭到湯普森送出「再見火鍋」，最終火箭就以4分差距險勝，賞給馬刺開季2連敗。

火箭今天共計3人得分在20分以上，其中送出再見火鍋的湯普森拿下20分、10籃板，申根29分、7籃板、7助攻，杜蘭特20分。至於馬刺則以溫班亞瑪25分、13籃板最佳，哈波20分。

溫班亞瑪 湯普森 馬刺

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