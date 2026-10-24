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NBA／擺脫低潮飆36分 泰托姆澄清與布朗無心結：不是歐尼爾與布萊恩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆在擺脫開幕戰低潮後狂砍36分，帶領塞爾蒂克擊敗尼克止血。 路透
泰托姆在擺脫開幕戰低潮後狂砍36分，帶領塞爾蒂克擊敗尼克止血。 路透

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塞爾蒂克隊今天在主場迎戰尼克隊，揮別開幕戰遭活塞隊22分大逆轉的陰霾，一哥泰托姆（Jayson Tatum）靠著全場26投14中爆砍36分，外加9籃板、7助攻與3抄截，率隊以107：103捍衛主場。賽後談到走出首戰手感低迷的陰霾，泰托姆坦言開幕戰失利後的返航飛行非常安靜，「每個人都感受到了那種不甘，能拿下一勝非常重要。」

塞爾蒂克開幕戰不敵活塞後，泰托姆曾因僅拿13分受到外界質疑，不過今晚他從開賽就展現強大進攻欲望，下半場更猛攻25分，帶領球隊擋下尼克反撲，泰托姆表示，自己仍在尋找最舒適的進攻位置與節奏，「對手不可能把所有招數都封死，我做的就是做出正確判斷。」

隊友喬治（Paul George）賽後大讚泰托姆從頭到尾都把球隊扛在肩上，「無論面對什麼壓力或防守，他都有應對之法。沒有人的日子是完美無缺的，重要的是他做出了強有力的回應。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也肯定陣中兩大核心在防守端的投入，「兩位主力能主動承擔防守重任並對此負責，對我們來說極為重要。」

除了場上表現，泰托姆與前隊友布朗（Jaylen Brown）的關係也持續成為焦點，面對布朗日前在社群媒體留言質疑其發言，泰托姆澄清雙方並無恩怨，「在他被交易當天我就主動打電話給他，我對他沒有任何敵意，一直希望他一切都好。」

泰托姆更直言兩人並非外界炒作的矛盾對立，「這可不是什麼歐尼爾與布萊恩那一齣（Shaq and Kobe）。」他強調，外界不該忽略兩人過去共同達成的成就，「聯盟裡有多少人打了一輩子都沒進過總決賽？我們進了2次，還拿到過1座總冠軍，大家更應該討論這些。」

泰托姆 NBA 布朗

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