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NBA／擁字母哥也打不贏兩主力傷退活塞 熱火吞開季兩戰最慘輸分

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波轉戰南灘後出師不利。 美聯社
安戴托昆波轉戰南灘後出師不利。 美聯社

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底特律活塞作客以128比111擊敗熱火，開季取得2連勝，也是球隊自2018-19年賽季以來，首度以2勝0敗開局，當時他們是4勝0敗。儘管比賽期間兩名主力杜倫（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）先後因傷提前退場，活塞仍靠著板凳球員挺身而出，展現出色的陣容深度，成功守住勝利。

此役活塞替補中鋒里德（Paul Reed）成為最大亮點，他攻下19分、11籃板、4助攻，繳出雙十成績，成為球隊克服主力傷退的重要功臣。新加盟的前鋒柯林斯（John Collins）三分球6投5中，拿下全隊最高的23分、7籃板。羅賓森（Duncan Robinson）貢獻17分，康寧漢（Cade Cunningham）則有16分、8助攻、3阻攻進帳。

活塞全場命中18記三分球，追平球隊上季單場最高紀錄，板凳球員更合力攻下64分，即使比賽中途接連失去兩名重要戰力，仍能維持穩定的攻守表現。

比賽一開始，活塞便迅速進入狀況，開局打出11比0攻勢，其中羅賓森連續命中兩記三分球。康寧漢與柯林斯隨後也在外線建功，活塞前5次三分球出手全部命中，一度取得17比2的領先優勢。

熱火則靠著積極衝搶進攻籃板，以及米契爾（Davion Mitchell）首節獨拿10分，逐漸找回進攻節奏。進入第二節後，活塞原本15分的領先優勢一度受到威脅，球隊進攻出現失誤，讓熱火趁勢打出9比2攻勢，即使安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）當時都不在場上，仍成功縮小分差。

隨著雙方主力陸續回到場上，活塞逐漸穩住局勢。但杜倫在第二節中段持球切入時，右大腿疑似受傷，隨即返回休息室，之後便未再上場。杜倫退場後，里德與前鋒霍蘭德（Ron Holland）適時提供進攻支援，幫助活塞以65比53領先結束上半場。

第三節開始後，活塞迅速重新掌握比賽節奏，柯林斯先在底角命中三分球，接著由里德接管進攻。他單節攻下9分、5籃板、2助攻，持續擴大領先優勢，讓活塞一度將分差拉開至23分。然而，活塞在第三節再度傳出傷兵消息。湯普森一次落地時疑似扭傷腳踝，隨後也被迫提前退場。

儘管接連失去兩名主力，活塞的團隊戰力仍然不受太大影響。熱火雖然靠著安戴托昆波全場最高的36分、12籃板持續追分，米契爾也攻下18分，替補出發的波提斯（Bobby Portis Jr.）則貢獻11分，但始終無法將分差縮小至14分以內。

活塞的防守同樣值得肯定。熱火全場投籃命中率僅38%，三分球51投15中，命中率只有29%。即使失去防守核心湯普森，活塞依然維持強硬的防守壓迫，讓熱火難以有效追近比分。

迎來「字母哥」的熱火雖然看似聲勢浩大，但開季兩戰表現卻是相當低迷，兩場比賽合計失掉259分，創下隊史最差紀錄，合計淨負42分，這也是熱火39年隊史中，第8次以0勝2敗開季。

此外，阿德巴約上半場僅出賽7分鐘，1次出手沒有命中，還累積3次犯規，半場得分掛零，全場最終只拿下4分。湯普森（Klay Thompson）同樣手感不佳，三分球前5次出手全部落空，最終全場11投僅2中，攻下6分，讓熱火外線火力更加受限。

活塞接下來將繼續客場之旅，先是前往費城迎戰士氣高昂的76人，之後挑戰衛冕軍紐約尼克。接下來最重要的觀察焦點，除了球隊能否延續開季氣勢，更在於杜倫與湯普森的傷勢是否影響後續戰力，以及其他球員能否持續填補兩人留下的空缺。

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