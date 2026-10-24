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NBA／轉戰灰熊後首次對決勇士 荷蘭中鋒波斯特放話：我想痛宰

聯合新聞網／ 綜合報導
前勇士荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）。 美聯社
前勇士荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）。 美聯社

灰熊隊休賽季開3年3000萬美元合約給荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post），勇士隊選擇不匹配報價。今天波斯特以灰熊球員身分重返勇士主場，賽前受訪時烙下狠話，要痛宰前東家。

波斯特2024年選秀第二輪第52順位加入勇士，在勇士兩個賽季都是輪替球員。如今成為勇士的對手，波斯特今天賽前受訪時表示，「我一直非常感謝勇士球團，你知道的，是他們在選秀會選中我，也給我從發展聯盟打上NBA的機會。我一開始並不是直接在NBA打球，而是從勇士發展聯盟起步，所以這裡對我而言，永遠都會是一個非常特別的地方。」

波斯特也對舊金山這座城市與勇士球團表達肯定：「舊金山是一座很棒的城市，勇士也是一支非常出色的球隊，但現在我已經來到灰熊了。」

儘管對老東家充滿感謝，波斯特卻笑說：「我真的很高興現在能來到灰熊，而且老實說，今晚我就是想狠狠痛宰他們！」

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