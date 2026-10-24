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NBA／老鷹作客狂勝47分刷新隊史紀錄 黃蜂球迷目睹慘案噓聲四起

聯合新聞網／ 綜合報導
「鷹王」強森。 法新社
「鷹王」強森。 法新社

新世代「鷹王」強森（Jalen Johnson）全場繳出19分8助攻7籃板的全能成績，帶領球隊在客場以128比81血洗黃蜂。47分的巨大勝差，一舉創下老鷹隊史單場贏球最大分差紀錄。

老鷹隊史先前單場最大勝分差紀錄是出現在2017年11月15日，當時他們以126比80大勝國王46分。

替補登場的維金斯（Aaron Wiggins）展現高效率，9投7中貢獻19分；老鷹隊先發五人得分全部達兩位數，其中亞歷山大-華克（Nickell Alexander-Walker）拿下14分，老將麥凱倫（C.J. McCollum）則有13分進帳。

「吸塵器神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）又一次發揮防守威力，全場狂抄7球，靠個人能力徹底打亂黃蜂的進攻節奏，另外還貢獻11分9籃板4助攻。

黃蜂隊方面，則以里德（Naz Reid）攻下17分為最高。

這場比賽是黃蜂隊將當家控衛小鮑爾（LaMelo Ball）交易走後的首場主場比賽，這項決策在夏洛特當地極不受歡迎，而球隊此役的荒腔走板表現，更讓現場球迷極度失望。

老鷹隊僅在上半場就逼出黃蜂隊14次失誤，並藉由快攻轉化為15分，在半場結束時就建立起25分的巨幅領先。

當半場結束哨音響起時，現場19524名爆滿的球迷對黃蜂隊爆發出巨大的噓聲，這群球迷原本期待這支上季贏得44勝的隊伍能有更好的表現。

進入第三節，隨著老鷹隊持續踩緊油門將比分擴大、並在第四節將領先優勢推升至49分，現場的噓聲更是越發高亢。

不久之前才以五年2.09億美元頂薪續約的米勒（Brandon Miller），連續兩場比賽都陷入投籃低潮。此戰他三分球11投僅1中，最終只拿下悲慘的6分。開季至今他在外線25投4中，命中率低到僅有16%。

黃蜂隊也面臨著麻煩的傷兵問題，上一季年度最佳新秀票選第2名的克努佩爾（Kon Knueppel）、主力砍將懷特（Coby White）以及替補前鋒威廉斯（Grant Williams）依然無法上陣。

黃蜂隊總教練李（Charles Lee）在賽前表示，目前尚未有這三名球員的回歸時間表，但強調他們在復健過程中進展良好，正朝著正確的方向邁進。

對於黃蜂球迷的狂噓，李則表示：「如果聽到噓聲，那就表示你得打得更好才行。」

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