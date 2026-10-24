NBA／公牛菜鳥威爾森攻21分擊退公鹿 霸氣宣言「成為史上最重細節球員」

公牛在開季首戰慘敗給暴龍43分後，迅速調整狀態，今天在客場以132比125擊敗公鹿，取得新賽季首勝。大物新秀威爾森（Caleb Wilson）表現亮眼，攻下21分、6籃板，不僅幫助球隊止敗，也迎來個人NBA生涯的重要里程碑。

賽後，威爾森展現強烈企圖心。根據《芝加哥體育網》報導，他為自己設下了相當高的目標。

「我要成為史上最專注、最注重細節的球員，」威爾森表示，「該是全力以赴的時候了。」

從這番話可以看出，年輕的威爾森並不打算等待機會降臨，而是希望立即證明自己的實力。他抱持著積極進取的態度，認為現在就是自己挺身而出的時刻。

自從加入公牛以來，威爾森的工作態度與成熟度便受到外界關注。對於一支正處於重建階段的球隊而言，他被寄予厚望，未來也有機會成為帶領球隊前進的重要核心。因此，他不僅需要展現場上的天賦，也必須持續提升穩定性與比賽細節，才能逐步承擔更重要的責任。

回顧公牛開幕戰對陣暴龍的比賽，威爾森當時攻下16分、搶下4個籃板，整體表現仍有可取之處，但全場也發生9次失誤，顯示他在處理球與掌握比賽節奏方面，仍有進步空間。

季前熱身賽期間，威爾森共出賽5場，平均每場攻下15.8分、4.6籃板及2.8助攻，協助公牛取得3勝2敗的成績。如今進入例行賽，他已展現得分能力與積極態度，接下來的關鍵在於如何減少失誤，並將個人表現穩定轉化為球隊戰力。

公牛目前開季戰績為1勝1敗，接下來他們將回到聯合中心迎戰華盛頓巫師，這也是球隊本季首場主場比賽。

這場比賽另一個值得關注的焦點，是威爾森將首度與選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）正面交鋒。兩名年輕球員的對決，也將成為這場比賽的一大看點。