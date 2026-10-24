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NBA／泰托姆關鍵7分鎖定勝局 塞爾蒂克賞衛冕軍尼克開季2連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆末節最後1分多鐘連得7分，助塞爾蒂克主場擊敗尼克。 路透通訊社
泰托姆末節最後1分多鐘連得7分，助塞爾蒂克主場擊敗尼克。 路透通訊社

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在新賽季開幕戰於主場不敵76人後，衛冕軍尼克今天作客塞爾蒂克主場再度踢到鐵板，塞爾蒂克靠著球隊一哥泰托姆Jayson Tatum）於比賽最後1分多鐘連得7分的關鍵表現，以107：103賞給尼克開季二連敗。

尼克上賽季奪下相隔53年的冠軍後，於新賽季開幕戰在主場舉辦冠軍儀式卻遭到76人強力踢館，而今天作客塞爾蒂克主場又再一次陷入苦戰，新賽季開幕戰同樣吞敗的塞爾蒂克，今天回到主場後火力全開，尤其是球隊一哥泰托姆全場進帳36分外帶9籃板、7助攻、3抄截。

不過泰托姆在今天上半場表現其實並不理想，僅有11分進帳，尤其是前一場就低迷的外線手感依舊找不到準星，三分球5次出手僅命中1球，但易籃後他的表現卻判若兩人，他先是在第三節單節猛轟16分，第四節最後1分多鐘尼克追到僅剩1分差距時，他再度挺身而出，靠著兩記中距離跳投以及一次三分球命中連得7分，幫助綠衫軍鎖定勝局，以4分差拿下賽季首勝。

談到泰托姆今晚的優異表現，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「對我們而言他的卓越之處必須體現在其他方面上，防守端也是如此，他今天打出了攻防一體的表現，在攻守兩端都打得非常均衡，這讓你能看到他的偉大之處。」

除了泰托姆外，喬治今天也有15分、7籃板進帳，克塔（Neemias Queta）與懷特（Derrick White）分別有15分與12分表現。至於尼克雖然有3名球員得分在20分以上，包括唐斯（Karl-Anthony Towns）22分、阿努諾比（OG Anunoby）20分、麥克布萊德（Miles McBride）20分，但先發的布里吉斯（Mikal Bridges）全場8投0中一分未得，哈特（Josh Hart）與一哥布朗森（Jalen Brunson）合計出手29次也僅命中11球。

泰托姆 塞爾蒂克 NBA Jayson Tatum

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