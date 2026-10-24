NBA／佛雷格領先33分被惡犯弄到傷退 獨行俠仍退溜馬奪首勝

獨行俠隊今天作客溜馬隊主場，半場結束前領先33分，但狀元佛雷格（Cooper Flagg）被溜馬前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith）弄傷，雙方爆發激烈爭執。佛雷格下半場沒有回到場上，獨行俠終場仍以121：105拿下本季首勝。

首節獨行俠就狂轟44分，取得17分領先。第二節溜馬攻勢也熄火，讓獨行俠領先破30分，不過上半場只剩1分鐘左右時，佛雷格快攻灌籃直接被奈史密斯扯下來，痛苦倒地。

獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall）見狀後衝上前理論，雙方球員爆發激烈爭執。最後奈史密斯吞一級惡意犯規和技術犯規，馬歇爾也吞下技術犯規。

下半場佛雷格沒有回到場上，獨行俠在厄文（Kyrie Irving）領軍下雖比分被慢慢追近，但上半場建立的34分領先優勢夠用，終場仍以16分之差拿下本季首勝。

佛雷格退場前打17分鐘，就得到14分5籃板6助攻3抄截。厄文攻下全隊最高的24分，華盛頓（PJ Washington）繳出20分13籃板3火鍋的亮眼表現。

溜馬方面，席亞康（Pascal Siakam）攻下全隊最高的23分，當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得到18分7助攻6籃板。