NBA／開季兩戰淨勝47分！愛德華、小鮑爾化學效應發威 灰狼展現團隊深度

明尼蘇達灰狼開季展現令人期待的競爭力。愛德華（Anthony Edwards）與小鮑爾（LaMelo Ball）組成的新後場搭檔，不僅在進攻端展現出色的默契，也為球隊注入更多創造力。儘管兩人在對陣奧蘭多魔術的比賽中手感不佳，灰狼仍憑藉強悍防守與流暢的團隊配合壓制對手，終場以115比93大勝，收下開季2連勝。

灰狼本季開幕戰便以131比106大勝熱火，愛德華與小鮑爾聯手貢獻66分，兩人迅速建立的化學效應成為球隊最受矚目的焦點。愛德華也鼓勵小鮑爾在場上更加積極進攻，即使這代表自己可能減少出手機會。

「我們需要他隨時都保持極高的進攻侵略性，因為每支球隊都知道他會傳球。」愛德華表示，「如果對手知道你會傳球，他們就會預期你傳球，所以我們需要他自己得分。這也是為什麼我們總是把球交給他。」

愛德華接著說：「只要他想得分，就去得分；想傳球，就去傳球。所以我才會一直跟他說：『兄弟，我們每次你上場都想把球交給你，不要喊累。』」

這番話凸顯愛德華對小鮑爾的信任，也反映出兩人願意互相分享球權、共同帶動進攻的態度。

面對魔術，灰狼後場雙星雖然未能延續開幕戰的火熱手感，但球隊從開賽後便一路領先，第三節更將魔術單節得分壓低至15分，並限制對手的三分球命中率。即使魔術當晚吸引19551名觀眾進場，創下隊史第4高的單場觀眾人數紀錄，仍無法扭轉戰局。

比賽進入最後階段時，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）以15分居全隊得分最高，灰狼也一度取得18分領先。愛德華當時23投僅5中，小鮑爾則是13投4中，兩人進攻效率都不理想，但並未影響球隊掌握比賽節奏。

小鮑爾除了得分之外，還在比賽尾聲再添5分、送出5次助攻；愛德華則增加4分、4次助攻，兩人合計攻下27分。雖然投籃表現不盡理想，他們仍透過傳球與進攻組織為球隊創造機會。

灰狼真正的優勢來自防守。球隊在外線防守方面展現強大壓迫力，讓魔術前38次三分球出手僅命中8球。另一方面，灰狼全場助攻與失誤比達到33比12，反映出球隊在傳導球、控制失誤及團隊進攻方面的成熟度。

此外，灰狼替補群火力十足，全場板凳得分以48比22大幅領先魔術，兩隊替補席的差距成為左右比賽的重要因素；另一方面，灰狼在進攻籃板方面的優勢尤其明顯，單是在上半場灰狼便搶下12個進攻籃板，這些額外的進攻機會，讓灰狼上半場二次進攻得分以10比0領先，進一步擴大雙方差距。

全場比賽灰狼一共搶下21個進攻籃板，並透過二次進攻拿下17分。即使外線並非每次出手都能命中，灰狼仍能藉由積極衝搶籃板、減少失誤，以及替補球員的火力支援持續掌控局勢。

這種結合快速節奏、華麗傳球與強悍防守的打法，也讓外界開始期待，灰狼有機會成為西區足以威脅馬刺與雷霆的競爭者。

小鮑爾與愛德華都擁有外向、活潑且富有創造力的個性，兩人在場上似乎能互相激發更多能量。灰狼總教練芬奇的執教方式，也為這對後場組合提供了足夠的發揮空間。

比賽期間，ESPN主播在小鮑爾接獲愛德華突破包夾後送出的流暢傳球、命中底角三分球並慶祝時，忍不住大喊：「這化學效應是真的，寶貝！」

這次配合正好展現兩人的互補性：愛德華能吸引防守注意力並創造傳球機會，小鮑爾則擁有出色的場上視野與進攻判斷，能夠把握空檔完成得分。

芬奇並未要求兩人完全按照固定模式打球，而是保留一定自由度，讓他們在場上做自己、發揮個人特色。這種兼顧戰術紀律與球員創造力的方式，有望成為灰狼新賽季的重要優勢。

現任球評柏金斯（Kendrick Perkins）曾公開稱讚愛德華與小鮑爾領軍的後場組合，認為他們是NBA最出色的後場搭檔之一。雖然目前樣本數仍少，但兩人開季以來的表現，確實讓這番評價獲得更多關注。

在今天比賽中，灰狼一共7人得分達雙位數，除了愛德華、小鮑爾、麥克丹尼爾斯之外，戈貝爾（Rudy Gobert）14分9籃板，多森姆（Ayo Dosunmu）14分9助攻7籃板，庫明加（Jonathan Kuminga）和夏農（Terrence Shannon Jr.）也都得分上雙。

隨著新賽季展開，芬奇仍在持續測試不同的球員組合，尋找最適合這套全新陣容的輪替方式。「我還在摸索部分輪替安排，」芬奇表示。他強調，球隊雖然有既定的計畫，但也會保留彈性，依照比賽實際情況調整。

灰狼開季的表現顯示，球隊不必完全仰賴愛德華的個人得分爆發，也能透過小鮑爾的組織能力、角色球員的火力支援，以及強硬的團隊防守掌握比賽。

小鮑爾與愛德華的投籃效率仍有提升空間，但兩人的球風互補、場上默契及進攻創造力，已經為灰狼帶來更多可能性。若芬奇能持續調整輪替，並讓球隊在攻守兩端保持穩定，灰狼將有機會成為本季西區不可忽視的競爭者。