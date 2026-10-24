快訊

氣象署最新薔琵風雨預測：明天「颱風假」沒有縣市達標

施文彬意外爆料！江蕙當年在錄音室出手「超暖神救援」

林逸欣與名醫父的漫長告別「愛的記憶讓我們笑著前行」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／前湖人大物肯奈特找到新東家！與衛冕軍尼克簽約

聯合新聞網／ 綜合報導
肯奈特（Dalton Knecht）。 路透
肯奈特（Dalton Knecht）。 路透

2024年首輪第17順位肯奈特（Dalton Knecht）日前被湖人隊裁掉，如今找到新工作，加盟衛冕軍尼克隊，簽下雙向合約。

肯奈特加入湖人前被寄予厚望，但去年威廉斯（Mark Williams）交易案告吹重返湖人後，表現一落千丈，只在洛杉磯打兩季就被放棄。湖人15人正式球員名單留下的球員是詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），而不是肯奈特。

肯奈特生涯首季場均9.1分，三分命中率37.6%；上季上場時間僅10.2分鐘，場均攻下4.2分，三分命中率34.2%。

尼克為了簽下肯奈特，釋出麥卡勒（Kevin McCullar Jr.），他最近2季在尼克共出賽25場，平均只有上場7.4分鐘，得到2.2分。

湖人 尼克

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／佛雷格領先33分被惡犯弄到傷退 獨行俠仍退溜馬奪首勝

獨行俠隊今天作客溜馬隊主場，半場結束前領先33分，但狀元佛雷格（Cooper Flagg）被溜馬前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith）弄傷，雙方爆發激烈爭執。佛雷格下半場沒有回到場上，獨行俠終場仍以121：105拿下本季首勝。

NBA／開季兩戰淨勝47分！愛德華、小鮑爾化學效應發威 灰狼展現團隊深度

明尼蘇達灰狼開季展現令人期待的競爭力。愛德華（Anthony Edwards）與小鮑爾（LaMelo Ball）組成的新後場搭檔，不僅在進攻端展現出色的默契，也為球隊注入更多創造力。儘管兩人在對陣奧蘭多魔術的比賽中手感不佳，灰狼仍憑藉強悍防守與流暢的團隊配合壓制對手，終場以115比93大勝，收下開季2連勝。

NBA／前湖人大物肯奈特找到新東家！與衛冕軍尼克簽約

2024年首輪第17順位肯奈特（Dalton Knecht）日前被湖人隊裁掉，如今找到新工作，加盟衛冕軍尼克隊，簽下雙向合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。