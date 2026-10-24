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NBA／前湖人大物肯奈特找到新東家！與衛冕軍尼克簽約
2024年首輪第17順位肯奈特（Dalton Knecht）日前被湖人隊裁掉，如今找到新工作，加盟衛冕軍尼克隊，簽下雙向合約。
肯奈特加入湖人前被寄予厚望，但去年威廉斯（Mark Williams）交易案告吹重返湖人後，表現一落千丈，只在洛杉磯打兩季就被放棄。湖人15人正式球員名單留下的球員是詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），而不是肯奈特。
肯奈特生涯首季場均9.1分，三分命中率37.6%；上季上場時間僅10.2分鐘，場均攻下4.2分，三分命中率34.2%。
尼克為了簽下肯奈特，釋出麥卡勒（Kevin McCullar Jr.），他最近2季在尼克共出賽25場，平均只有上場7.4分鐘，得到2.2分。
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