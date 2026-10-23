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NBA／約柯奇慘遭雷霆防守鎖死 金塊主帥喊話隊友必須挺身而出

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇開季首戰手感低迷。 法新社
約柯奇開季首戰手感低迷。 法新社

金塊新賽季首戰就遭遇硬仗，面對死敵雷霆，進攻顯然難以開展，最終以84比96吞敗。當家球星約柯奇（Nikola Jokic）手感低迷，也成為球隊進攻受阻的焦點。

身為三屆NBA年度最有價值球員（MVP），約柯奇首場比賽狀況不如預期，全場19投僅5中，三分球7投1中，攻下13分、7籃板及5助攻，遠遠低於本身該有的成績。面對雷霆隊強悍的防守，約柯奇難以找到熟悉的進攻節奏，金塊隊最終也未能抵擋對手攻勢，苦吞開季首敗。

總教練艾德曼（David Adelman）賽後談到約柯奇的低潮時表示，球員整個賽季都難免遇到投籃失常的夜晚，當核心球星受到對手高度關注時，其他隊友就必須挺身而出，承擔更多進攻責任。

「有時候你就是會遇到投籃手感不好的夜晚，球員可能會開始試著自己解決問題，而不是透過傳球與隊友配合，這樣就容易導致失誤。」艾德曼說。

艾德曼進一步強調，當對手將大量防守兵力集中在特定球員身上時，其他球員就必須把握機會，透過投籃給予回應。「其他球員必須挺身而出。如果對手派出那麼多人來防守你、把那麼多注意力放在你身上，其他人就必須站出來，把球投進。」

他也指出，無論球隊有哪些球員能夠上場，教練團都必須相信球員的能力，讓每個人發揮自己的特點，而不是因為對手的防守壓力，就放棄原本應該出現的進攻機會。

「不管誰能打、誰不能打，在信任這件事上都不應該有所不同。你必須讓球員做自己，而在NBA，最後能夠贏得優勢的，就是找到空檔的那個人。」

面對雷霆隊，這一點尤其重要。艾德曼認為，雷霆擁有聯盟頂尖的防守能力，如果進攻球員拒絕空檔出手，反而選擇持球突破，就可能再次陷入對方已經布好的防守陣型，讓進攻變得更加困難。

「尤其是面對這支球隊，如果你放棄空檔投籃，反而把球帶進他們的防守範圍，那只會讓情況更糟。他們是聯盟防守最好的球隊。」

儘管開季首戰未能拿下勝利，艾德曼仍肯定球員在場上的拚戰態度，認為金塊隊並非缺乏努力，而是整體執行與進攻表現仍有改善空間。

「我們會繼續努力。球員們的拚勁很好，也真的非常努力，只是今晚打得不夠好。」

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