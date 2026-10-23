NBA／主動要求換人斷141場紀錄 SGA：必須對比賽保持尊重

雷霆隊當家球星、兩屆年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的連續得分20分場次紀錄正式畫下句點，在今天主場迎戰金塊隊的比賽中，儘管雷霆終場以96：84收下勝利，但亞歷山大全場僅進帳17分，中斷了跨季連續141場得分達到20分以上的紀錄。

比賽終了前1分43秒，亞歷山大距離延續紀錄僅差最後3分，只要留在場上仍有機會延續紀錄，但就在此時他卻主動走向總教練戴格諾（Mark Daigneault）要求把自己換下場。

談到這個令人意外的決定，亞歷山大展現了對比賽和對手的尊重，「我本來打算繼續留在場上，但我看到金塊隊換人了，所以我想我們也該換人。你隨時都必須對比賽保持尊重。」

戴格諾賽後坦言，原本很希望讓亞歷山大留在場上，畢竟一項歷史級的紀錄就在眼前，但他更對子弟兵的成熟與球品讚譽有加，「這展現了他的格調與大局觀，他說『嘿，比賽現在叫我要被換下場了』。在所有我欣賞他的特質中，這絕對名列前茅。」

終場雷霆以12分差擊退金塊，威廉斯（Jalen Williams）攻下全隊最高的21分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）則抓下17籃板，雖然亞歷山大連續20分的障礙停格在141場，但他用成熟的球場風度，贏得了比紀錄更廣泛的敬意。