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NBA／勇士「禁區沒大人」被湖人打爆 柯瑞談波神傷病：希望留在這
勇士隊昨日在開幕戰以105：127敗給湖人隊，賽後當家球星柯瑞（Stephen Curry）就談到長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病缺陣對球隊的影響，並喊話「我們很希望他能留在這裡」。
波爾辛吉斯受到自律神經失調疾病「姿勢性心搏過速症候群」（POTS）影響，從訓練營就不斷缺席，直到10月中旬才首次回到勇士訓練基地，這位長人的缺陣也讓球隊內線問題在開季就受到挑戰。開幕戰湖人在油漆區以57%命中率拿下66分，中鋒凱斯勒（Walker Kessler）甚至以12投12中、包含10次灌籃豪取26分，用實際行動驗證勇士「禁區沒大人」。
對於波爾辛吉斯的缺陣，柯瑞說道：「這很艱難，對他個人的健康而言，對球隊新賽季的可能實力評估也是。」柯瑞指出，勇士目前因巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）等大將受傷病困擾，剩餘球員的可用性變得相當重要，「波爾辛吉斯這個位置毋庸置疑，尤其考慮到他技術的特別性。」
波爾辛吉斯受怪病纏身，也讓勇士未來藍圖越來越沒有他的身影，更有報導稱這位曾經的初代「獨角獸」正考慮退休，勇士正考慮交易他。
對於交易波爾辛吉斯的傳聞，柯瑞回應：「談論這件事很難拋開人性，但就現在或未來而言，這個情況對球隊來說都非常艱難，尤其當你知道這支球隊原本能到達很不錯的高度，我們必須克服眼前的難關，而且我們希望波爾辛吉斯留下來。」
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