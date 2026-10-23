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NBA／下賽季還想繼續打球！格林：離開勇士也不會退休
新賽季正式開打，勇士隊老將格林（Draymond Green）休賽季和球隊簽下1年2770萬美元合約後，迎來他第15個賽季。關於本季會不會是這位4冠王朝核心的職業生涯最終章，他在日前受訪時就回應：「我希望明年還能再打球」。
格林在接受《CNBC Sport》記者謝爾曼（Alex Sherman）採訪時，重申自己希望以「勇士人」身分退休的決心，同時也預告2026-27賽季不會是職業生涯的最後一年，「我當然希望以勇士球員的身分退休，但我也希望明年還能繼續打球。如果明年沒辦法留在勇士，我也不會退休，雖然這樣說，我還是希望明年能繼續待在這裡。」
格林從2012進入聯盟以來，就一直效力於勇士，與柯瑞（Stephen Curry）持續奮戰至今，成為4冠王朝的重要功臣。不過他也表示清楚自己處在商業聯盟中，「我知道這是一門生意，公司會做出最佳決策。如果我符合他們的要求，那很好，如果我不符合也很好。我非常感激在這裡經歷的一切，並且像最後一年一樣享受今年，即使它並非最後一年。」
事實上，2023年格林曾告訴美國體育名嘴史密斯（Stephen A Smith），自己的職業生涯理想長度就是15個賽季。如今第15季真的到來，這位36歲中鋒回顧生涯，「如果14年前遞給我一張紙，上面寫著『你不僅要在聯盟打15年球，而且還要在同一支球隊』，我想我會毫不猶豫接過這張紙。」
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