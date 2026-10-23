NBA／76人尼克馬刺雷霆開幕戰話題拉滿 收視狂飆歷史新高

NBA新賽季開幕戰締造收視紀錄！美國時間週二登場的NBA開幕夜雙重賽，透過NBC電視台與Peacock串流平台播出，平均吸引641萬名觀眾收看，創下NBA史上開幕夜最高收視紀錄，為新球季揭開熱鬧序幕。

其中，費城76人隊以106比100擊敗紐約尼克隊的比賽，平均收視人數高達771萬，不僅成為NBA史上收視最高的黃金時段開幕戰，美東時間21時45分的收視人數更一度攀升至910萬，成為當晚最受矚目的焦點。

馬刺雷霆之戰火藥味十足。 法新社

這場比賽也讓衛冕軍尼克隊的冠軍戒指之夜蒙上陰影。尼克隊原本在開幕戰主場舉行冠軍戒指頒發儀式，準備慶祝上季奪冠榮耀，卻遭76人隊以6分差距擊敗，未能以勝利為新球季揭開序幕。

對76人隊而言，這場勝利也格外引人注目。球隊在休賽季簽下詹姆斯（LeBron James），並透過交易取得布朗（Jaylen Brown），大幅調整陣容後迎來新賽季首戰。新陣容的話題性，加上衛冕軍主場舉行冠軍戒指儀式，讓這場對決成為開幕夜的收視焦點。

當晚第二場比賽則由雷霆迎戰馬刺，重演上季西區決賽對戰組合。最終，雷霆隊以116比104擊敗馬刺隊，可說是完成一次復仇。