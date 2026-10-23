NBA／SGA暌違720天得分不到20仍大勝金塊 雷霆主帥：展現風度

雷霆隊今天迎來主場開幕戰，面對強敵金塊隊，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）手感不佳，全場19中6只拿17分，這是他2024年10月31日後，暌違720天，首次例行賽單場得分低於20。不過雷霆仍以96：84戰勝金塊。

亞歷山大上半場上場17分鐘，7投0中只拿2分。不過金塊也沒好到哪裡去，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）13投僅3中進帳8分，金塊半場打完只領先4分。

第三節亞歷山大狀態仍未好轉，單節6中2只拿5分，不過金塊陷入得分荒，被雷霆打出15：4攻勢逆轉，帶著6分領先進入末節。亞歷山大末節終於甦醒一口氣砍下10分，比賽剩2分鐘左右時雷霆領先已達17分，攻下17分的亞歷山大沒有繼續刷分，而是提前下場休息。

亞歷山大全場19中6，三分球11中3，只拿到17分3籃板，威廉斯（Jalen Williams）砍下全隊最高的21分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）則有12分17籃板4火鍋。金塊方面，約柯奇19中5，只得到13分7籃板5助攻，葛登（Aaron Gordon）砍進20分全隊最高。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）透露儘管亞歷山大連續單場至少20分紀錄面臨中斷，他仍主動要求退場休息，對於亞歷山大的決定，戴格諾給予高度讚賞：「這展現了他身為一名競爭者極高的風度與格局。」

對於不留在場上刷分的決定，亞歷山大表示，「我覺得要對比賽保持敬意。」