NBA／76人落後29分竟能大翻盤 詹姆斯坦言：不能太常靠這樣贏球

費城76人今天一度落後多達29分，最終以114比106逆轉擊敗克里夫蘭騎士，讓超級球星詹姆斯（LeBronJames）以自由球員身分加盟76人後，首度在主場出賽就收下勝利。

法新社報導，76人馬克西（Tyrese Maxey）攻下32分，安比德（Joel Embiid）貢獻24分，包括比賽剩下6分54秒時投進的一記跳投，幫助76人在這場比賽首度取得領先。此後，76人一路守住領先優勢，完成這場精彩的逆轉勝。

前波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）是76人另一名重要補強，他攻下21分、抓下8籃板；4度奪得NBA總冠軍的詹姆斯貢獻17分、10籃板及5助攻。

這是詹姆斯職業生涯中最大一次逆轉勝。身為NBA得分王，詹姆斯稱這是一場很棒的勝利，但他不希望球隊經常陷入如此不利的局面。

他說，「你不會想要依賴這種方式贏球，我認為，很棒的一點是我們內心深處知道，球隊不會輕易放棄。你永遠不希望環顧四周，發現隊友已經放棄了」，「但你也不希望自己太常陷入這種處境」。

安比德看起來狀態不佳，詹姆斯上半場也發生全隊15次失誤中的5次，這些失誤讓騎士轉換進攻拿下22分。看到這樣的表現，費城球迷發出了噓聲。不過，76人重新振作，在第三節開局打出一波11比0的攻勢，現場噓聲逐漸轉為熱烈歡呼。

騎士米契爾（Donovan Mitchell）上半場就攻下32分中的22分，莫布里（Evan Mobley）拿下18分，但下半場僅得3分，艾倫（Jarrett Allen）貢獻14分，下半場未能得分。