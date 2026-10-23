NBA／勇士新秀怒批唐西奇引爭議 美國名嘴：我們就喜歡這樣

勇士隊昨天與湖人隊在開幕戰交手，最終以105：127不敵對手，勇士首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）賽後痛批唐西奇（Luka Doncic）場上垃圾話與「買犯」的言論也備受關注，許多人認為這位菜鳥言論不妥當，實力不敵對手才會在場下批評。不過美國體育名嘴史密斯（Stephen A Smith）選擇力挺倫德伯格，並表示唐西奇「別老是找裁判抱怨。」

昨日的比賽中倫德伯格肩負起盯防唐西奇的重任，雙方火藥味極重，不斷對噴垃圾話，最終在一次對抗中倫德伯格吞下技術犯規。賽後記者會這位新秀痛批唐西奇，表示：「我曾經很尊敬他，但親眼目賭他沒完沒了的抱怨和牢騷，我對他徹底失望了，我感到沮喪並不是因為裁判吹了犯規，而是因為他整場比賽一直抱怨，最後裁判吹了犯規，恭喜你，兄弟。」

這番言論很快在網路引發爭議，許多人認為倫德伯格應該把場上的事情留在場上，而非事後談，並且唐西奇也用28分8籃板7助攻的全能數據教育了這位菜鳥，但史密斯在節目上公開力挺倫德柏格，「他（倫德伯格）對唐西奇說，『別再向裁判求助，讓我來防守你，別老等著裁判幫忙，想上就上，』我對此沒有意見。」

史密斯讚賞倫德柏格身為新秀，卻不懼怕唐西奇，甚至與其正面對抗的勇氣，並且談到他被吹技術犯規的一幕時，史密斯更表示「我當時氣瘋了，雙方都該給犯規，因為兩個人都在說話，NBA必須制止這種胡鬧，讓他們說垃圾話吧，只要不動手打架就好，我們就喜歡這樣！」

倫德柏格不畏懼和巨星噴垃圾話的火爆特質，讓許多人聯想到以相同性格出名的勇士老將格林（Draymond Green）。對於學弟的爭議，格林也發聲表示支持，「所有人都會說，『兄弟，你不該跟唐西奇噴垃圾話。』我百分之一千反對這種話，你跟某個人說話就得一直說，說到你說不出口為止，即便他把你打得落花流水。你未來還會遇到他3次，你還是得這麼做，每一次都要這麼做。」