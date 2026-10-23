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NBA／從落後騎士29分到逆轉 詹姆斯：我們活該被噓但絕不放棄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
費城四巨頭聯手上演史詩級大逆轉。 路透
費城四巨頭聯手上演史詩級大逆轉。 路透

76人隊今天在主場展現驚人韌性，克服上半場一度落後高達29分的巨大劣勢，在下半場上演猛烈反撲，最終以114：106逆轉騎士隊，全場繳出17分、10籃板、5助攻的詹姆斯（LeBron James）賽後坦言，球隊上半場表現確實糟糕，聽到了球迷的噓聲是他們活該，但球隊也證明自己絕不放棄。

76人此役前兩節攻守失調，第二節一度以40：69落後，面對主場球迷的沉重噓聲，76人下半場及時回神翻轉局勢。詹姆斯談到主場氣氛時直言，「這是我夢想中的一切，甚至比夢想的更多。我們得到了噓聲，那是我們活該；但下半場我們贏回歡呼，幾乎以一種好的方式把屋頂掀翻，這是一個瘋狂的夜晚。」

對於下半場進攻端能順利活絡，詹姆斯指出關鍵在於流暢運作，與安比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）及馬克西（Tyrese Maxey）等核心的輪流發揮密不可分，「下半場我們的進攻就該像這樣自然流動，把球喂給手感正熱的人，而不是靠勉強單打。這是一場漫長的馬拉松，我們作為剛組建的球隊，無論是好是壞，都必須從前兩場比賽的96分鐘裡汲取養分。」

值得一提的是，詹姆斯的12歲女兒今天也特別到場觀戰，球館大屏幕更特別打出生日祝福，詹姆斯感性表示，「能在這座世界上最好的體育城市之一，與家人共同擁有這樣的時刻，對我來說真的非常珍貴。」

談到投入自由市場期間曾與前東家騎士會面，詹姆斯坦言騎士確實曾是選項之一，「他們正朝著總冠軍目標邁進，我當時也在思考下一步。但如今我們知道，每個對手都會衝著我們來，我們必須準備好面對最強的挑戰。」

詹姆斯 騎士 NBA

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