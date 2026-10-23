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NBA／湖人24歲前鋒傷勢樂觀 「洛城內戰」塞克斯頓回歸、2球員缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人拉拉維亞昨天對上勇士時扭傷腳踝，明天將交手快艇上演前，他的傷病報告正式出爐，並且仍有機會上場。 美聯社
湖人拉拉維亞昨天對上勇士時扭傷腳踝，明天將交手快艇上演前，他的傷病報告正式出爐，並且仍有機會上場。 美聯社

湖人隊昨天在開幕戰以127：105輕取勇士隊，拿下新賽季首勝，不過卻傷了24歲前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）。在明天將交手快艇上演「洛城內戰」前，他的傷病報告也正式出爐，仍有機會上場。

這個意外發生在昨天比賽第4節剩5分34秒之際，湖人以116：83大幅領先，然而拉拉維亞在一次進攻中因踩到對手的腳，不甚扭傷腳踝隨後倒地不起，最終被攙扶下場，留下替補出戰18分鐘，5投4中拿下10分包含2顆三分球的成績。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在昨天賽後帶來好消息，表示球團對拉拉維亞的傷勢評估，比當初受傷時更樂觀。而今天出爐的傷病報告將這位24歲射手列為出戰存疑（Questionable），但仍有機會在明天對上快艇時出賽。

除了拉拉維亞以外，拉傷右小腿缺席全部季前賽與開幕戰的27歲後衛塞克斯頓（Collin Sexton），目前正式從傷病名單移除，明天將迎來轉戰湖人首秀，至於新秀卡爾（Cameron Carr）與二年級生蒂埃羅（Adou Thiero）則分別因右側腹斜肌拉傷與右手腕傷勢，將持續缺陣。

湖人

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