快訊

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

薔琵颱風吹落麥當勞招牌？ 大甲警到場查證假的：AI生成

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／賺翻了！聯盟上季進帳145億美元 勇士營收近9億稱霸30隊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
Golden State Warriors guard Stephen Curry gestures toward fans prior to an NBA basketball game against the Los Angeles Lakers, Wednesday, Oct. 21, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) 美國聯合通訊社
Golden State Warriors guard Stephen Curry gestures toward fans prior to an NBA basketball game against the Los Angeles Lakers, Wednesday, Oct. 21, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) 美國聯合通訊社

根據報導，NBA在2025-26賽季創造約145億美元的總營收，30支球隊合計收入達137億美元，平均每隊營收約4.56億美元，其餘資金則由聯盟所取得。。其中，金州勇士隊以8.95億美元高居30隊之冠，曼菲斯灰熊隊則以3.39億美元排名最後，兩者相差5.56億美元。

上述數據已計入聯盟的收入分配機制，營收較低的球隊會透過此制度獲得約4億美元的資金挹注，藉此縮小各隊之間的財務差距。

報導指出，得益於NBA新簽署為期11年、總價達760億美元巨額轉播權合約，上賽季每支球隊分得的全國電視轉播權權益金已從1.03億美元提升至1.44億美元。未來這些轉播權支付金預計將以平均每年約7%的幅度持續成長。此外，聯盟中央收入目前約占各隊總營收的41%，顯示全國性媒體轉播合約已成為NBA球隊財務結構的重要支柱。

而在實體門票銷售與豪華包廂收入方面，合計約36.4億美元，是NBA重要的營收來源之一。勇士隊在主場票房方面同樣展現強大吸金能力，每場比賽的門票收入接近550萬美元，排名全聯盟第一。洛杉磯湖人與紐約尼克的單場門票收入也都超過400萬美元。

值得一提的是，睽違53年奪下總冠軍的尼克，在上季季後賽期間更進一步擴大營收，創造約1.8億美元的總收入，顯示季後賽不僅是球隊爭奪總冠軍的重要舞台，也能為球團帶來龐大的商業收益。

NBA各隊的贊助收入合計達19億美元，其中勇士隊以約1.9億美元的贊助收入表現突出。隨著勇士隊簽下新的球衣廣告贊助合約，該合約每年價值超過5000萬美元，預計球隊本賽季的贊助收入將突破2億美元，再度展現其強大的品牌價值與商業開發能力。

對於NBA球隊而言，球衣廣告、企業合作與品牌贊助已成為門票及轉播收入之外的重要收入來源，而勇士隊在這方面的競爭力尤其突出。

相較於全國性轉播收入持續成長，NBA球隊的地方媒體收入則面臨下滑壓力。主要原因為區域體育網路運營商「Main Street Sports」宣告破產後，受到影響的球隊多達13支，預計將使部分球隊本賽季的地方轉播收入減少，為球團財務帶來不確定性。

不過，湖人隊仍擁有全NBA規模最大的地方電視轉播合約，與「Spectrum」簽訂的合約每年價值約2億美元，凸顯洛杉磯市場的商業吸引力，以及湖人品牌在地方媒體市場的優勢。

在整體營收的加持之下，NBA球隊的估值持續攀升，目前平均每支球隊的市值已經高達66.4億美元，較去年成長21%，反映聯盟整體商業價值與長期獲利前景持續受到市場看好。

此外，NBA也正評估擴軍的可能性。若拉斯維加斯與西雅圖未來各自取得一支新球隊，現有30支球隊的老闆預計每人可獲得超過5億美元的擴軍費（Expansion Fees）分配。值得注意的是，這筆擴軍費用不需要與球員分享，因此對現有球隊老闆而言，可能成為極具吸引力的一次性收益。

NBA已表示，預計將在2026年底前決定是否擴軍。拉斯維加斯與西雅圖能否成為聯盟下一階段的新成員，將是接下來值得關注的重大發展。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／76人主場開幕落後29分逆轉騎士 寫詹姆斯生涯最大逆轉分差

76人隊在新賽季開幕戰於衛冕軍尼克隊主場成功踢館後，今天回到費城進行主場開幕戰並且迎戰來訪的騎士隊，儘管上半場一度落後到29分，但第四節在防守端成功加壓，迫使騎士單節僅有16分進帳，加上比賽最後階段馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）的接連切入上籃得手，最終76人就以114：106逆轉騎士，收下開季2連勝。

NBA／詹姆斯國歌儀式時仍在暖身 川普砲轟：完全是恥辱

NBA新賽季才剛拉開序幕，場外就已煙硝味四起，現年41歲的76人球星詹姆斯（LeBron James）日前在客場對決尼克的開幕戰中，卻被捕捉到在全場肅立演奏美國國歌時，仍持續進行練習、甚至比劃著高爾夫球揮桿與跳投動作，美國總統川普（Donald Trump）今天透過社群平台公開痛批，直指詹皇此舉是對國家的極大不尊重。

NBA／賺翻了！聯盟上季進帳145億美元 勇士營收近9億稱霸30隊

根據報導，NBA在2025-26賽季創造約145億美元的總營收，30支球隊合計收入達137億美元，平均每隊營收約4.56億美元，其餘資金則由聯盟所取得。。其中，金州勇士隊以8.95億美元高居30隊之冠，曼菲斯灰熊隊則以3.39億美元排名最後，兩者相差5.56億美元。

NBA／小鮑爾「超級橫移」跳投哥哥也不挺 裁判協會認證：真的走步

灰狼隊今年休賽季引進的球星小鮑爾（LaMelo Ball），在昨天對上熱火隊的比賽中上演了一次令人匪夷所思的進攻，他在第二節飆進一顆關鍵三分球，幫助球隊打破平手的僵局，不過慢動作回放顯示，他在出手前「多次橫移」卻未被吹判走步違例引發議論，賽後NBA裁判官方協會都看不下去，特別在社群平台發文認證這球確實違例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。