NBA／賺翻了！聯盟上季進帳145億美元 勇士營收近9億稱霸30隊

根據報導，NBA在2025-26賽季創造約145億美元的總營收，30支球隊合計收入達137億美元，平均每隊營收約4.56億美元，其餘資金則由聯盟所取得。。其中，金州勇士隊以8.95億美元高居30隊之冠，曼菲斯灰熊隊則以3.39億美元排名最後，兩者相差5.56億美元。

上述數據已計入聯盟的收入分配機制，營收較低的球隊會透過此制度獲得約4億美元的資金挹注，藉此縮小各隊之間的財務差距。

報導指出，得益於NBA新簽署為期11年、總價達760億美元巨額轉播權合約，上賽季每支球隊分得的全國電視轉播權權益金已從1.03億美元提升至1.44億美元。未來這些轉播權支付金預計將以平均每年約7%的幅度持續成長。此外，聯盟中央收入目前約占各隊總營收的41%，顯示全國性媒體轉播合約已成為NBA球隊財務結構的重要支柱。

而在實體門票銷售與豪華包廂收入方面，合計約36.4億美元，是NBA重要的營收來源之一。勇士隊在主場票房方面同樣展現強大吸金能力，每場比賽的門票收入接近550萬美元，排名全聯盟第一。洛杉磯湖人與紐約尼克的單場門票收入也都超過400萬美元。

值得一提的是，睽違53年奪下總冠軍的尼克，在上季季後賽期間更進一步擴大營收，創造約1.8億美元的總收入，顯示季後賽不僅是球隊爭奪總冠軍的重要舞台，也能為球團帶來龐大的商業收益。

NBA各隊的贊助收入合計達19億美元，其中勇士隊以約1.9億美元的贊助收入表現突出。隨著勇士隊簽下新的球衣廣告贊助合約，該合約每年價值超過5000萬美元，預計球隊本賽季的贊助收入將突破2億美元，再度展現其強大的品牌價值與商業開發能力。

對於NBA球隊而言，球衣廣告、企業合作與品牌贊助已成為門票及轉播收入之外的重要收入來源，而勇士隊在這方面的競爭力尤其突出。

相較於全國性轉播收入持續成長，NBA球隊的地方媒體收入則面臨下滑壓力。主要原因為區域體育網路運營商「Main Street Sports」宣告破產後，受到影響的球隊多達13支，預計將使部分球隊本賽季的地方轉播收入減少，為球團財務帶來不確定性。

不過，湖人隊仍擁有全NBA規模最大的地方電視轉播合約，與「Spectrum」簽訂的合約每年價值約2億美元，凸顯洛杉磯市場的商業吸引力，以及湖人品牌在地方媒體市場的優勢。

在整體營收的加持之下，NBA球隊的估值持續攀升，目前平均每支球隊的市值已經高達66.4億美元，較去年成長21%，反映聯盟整體商業價值與長期獲利前景持續受到市場看好。

此外，NBA也正評估擴軍的可能性。若拉斯維加斯與西雅圖未來各自取得一支新球隊，現有30支球隊的老闆預計每人可獲得超過5億美元的擴軍費（Expansion Fees）分配。值得注意的是，這筆擴軍費用不需要與球員分享，因此對現有球隊老闆而言，可能成為極具吸引力的一次性收益。

NBA已表示，預計將在2026年底前決定是否擴軍。拉斯維加斯與西雅圖能否成為聯盟下一階段的新成員，將是接下來值得關注的重大發展。