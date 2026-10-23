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NBA／詹姆斯國歌儀式時仍在暖身 川普砲轟：完全是恥辱

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯。 法新社
詹姆斯。 法新社

NBA新賽季才剛拉開序幕，場外就已煙硝味四起，現年41歲的76人球星詹姆斯（LeBron James）日前在客場對決尼克的開幕戰中，卻被捕捉到在全場肅立演奏美國國歌時，仍持續進行練習、甚至比劃著高爾夫球揮桿與跳投動作，美國總統川普（Donald Trump）今天透過社群平台公開痛批，直指詹皇此舉是對國家的極大不尊重。

川普在社群發文砲轟，「我從一開始就說過他這個人不行，簡直是個『完全的恥辱』，詹姆斯應該向所有為美國國旗及國家價值而犧牲的偉大美國戰士與英雄們道歉。」面對總統的強烈抨擊，詹姆斯陣營至今未做出回應。  

76人總教練納斯（Nick Nurse）則老神在在地表示，球隊早已習慣應對各種場外雜音，現階段全隊的焦點只會放在訓練場與比賽本身。

這並非川普與詹姆斯首次隔空交火。兩人多年來意見相左、互不相讓，早已累積不少恩怨。回顧過去，詹姆斯曾在2017年穿著寫有「平等」字樣的球鞋出賽，並直言絕不讓一人主宰國家的強大；他也曾在社群上稱川普是「流氓」。

面對外界施壓，詹姆斯始終堅守立場，更曾留下「我們絕對不會閉嘴只管打球」的名言，強調運動員在球場之外，對於社會、青年與平權同樣具有不容忽視的影響力。

詹姆斯 NBA 國歌

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