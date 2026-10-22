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NBA／感嘆聯盟一堆假摔、買犯 勇士新秀：對唐西奇已失去尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
倫德伯格、唐西奇。 法新社
倫德伯格、唐西奇。 法新社

湖人隊今天開幕戰與勇士隊交手，湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）比賽中對勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狂噴垃圾話，倫德伯格賽後語出驚人，直呼已完全對唐西奇失去尊重。

本場比賽唐西奇18投7中，罰球9中9，拿下28分8籃板7助攻，6失誤。倫德伯格負責盯防唐西奇，進攻方面11中5，進帳12分3籃板2助攻。事實上，本場比賽倫德伯格擔任主要防守者時，唐西奇6次出手僅命中1球。

比賽中多次拍到兩人互噴垃圾話，賽後倫德伯格表達對唐西奇的不滿，「我原本非常尊敬他，因為以前我其實沒經常看NBA，大多只是看精華，看到他不斷擊敗對手的精彩表現，但現在親自上場和他對抗，看他整場比賽不斷抱怨、向裁判碎碎念，已經完全失去我對他的尊重。」

第2節尾聲唐西奇騙起倫德伯格並製造投籃犯規，隨後還在裁判響哨後對倫德伯格嗆聲，倫德伯格表示，「那真的很糟，我之所以生氣，不是因為裁判吹犯規，而是因為他整場比賽都在不停抱怨。」

當時倫德伯格對唐西奇罵「這他X的根本是軟蛋的爛招。」唐西奇則一邊大笑一邊拍手，兩人最後在裁判與其他球員介入下被隔開。倫德伯格繼續說：「好啦，你成功要到犯規，恭喜你，結果你還跑來對我嗆聲，好像自己完成什麼了不起的事一樣。拜託老兄，這種行為真的有夠遜。」

唐西奇賽後談到這名勇士新秀時表示，「他講話真的很嗆，不過我並沒有打算回嘴。這賽季我不想再領技術犯規了。」

對於自己充滿火藥味的NBA生涯首戰，倫德伯格感嘆：「我想這大概就是NBA的樣子。一大堆假摔、一大堆故意製造犯規，還有一堆人不斷拜託裁判吹哨。對我來說，這真是一場很有意思的NBA首戰。」

勇士 湖人 Yaxel Lendeborg Luka Doncic

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