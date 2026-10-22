NBA／球迷高喊MVP！灰熊29歲後衛狂砍45分破莫蘭特紀錄

灰熊隊休賽季送走莫蘭特（Ja Morant），進入重建期。29歲控衛傑洛姆（Ty Jerome）開幕戰面對爵士隊就化身戰神，單場狂轟45分不只創下個人生涯新高，還打破莫蘭特的灰熊隊史開幕戰紀錄，幫助灰熊以123：103大勝爵士。

傑洛姆上季加盟灰熊前，多數時間擔任替補後衛，上季他因傷只打15場，平均得到19.7分5.7助攻。灰熊接連送走球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）和莫蘭特後，被外界視為進入重建期；反觀爵士在榜眼彼特森（Darryn Peterson）加入後，被看好衝擊季後賽。

沒想到本季首場比賽，氣勢完全倒向灰熊這邊，傑洛姆化身得分機器，25投17中，三分球10中5，包含一顆超遠距離三分，狂轟45分7籃板6助攻，灰熊主場球迷更在他罰球時高喊MVP。

傑洛姆賽後提到，積極尋找處於空檔隊友，是灰熊贏球的關鍵，「我們不希望把事情搞得太複雜，包括球探報告或各種戰術分析。我們希望把重點放在自己身上，在比賽中打出屬於我們的風格，今天我們確實做到了。」