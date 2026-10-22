NBA／凱斯勒2超狂數據比肩2湖人傳奇 歐尼爾：牛奶張伯倫

湖人隊今天在開幕戰迎戰勇士隊，新中鋒凱斯勒（Walker Kessler）完全統治禁區，單場10次灌籃是湖人隊史2003年歐尼爾（Shaquille O’Neal）後首見，12投全中則是1969年張伯倫（Wilt Chamberlain）後首次。

過去許多中鋒與唐西奇（Luka Doncic）配合都能打出好表現，休賽季湖人不惜重本交易來凱斯勒輔佐唐西奇，受外界質疑代價太大。

不過凱斯勒開幕戰就證明自己的價值，出場30分鐘，12投全進，罰球4中2，狂轟26分9籃板，還送出2次火鍋。單場10次灌籃是湖人隊史2003年歐尼爾後首見，12投全中則是1969年張伯倫後首次，張伯倫當時14投14中。

歐尼爾在節目上直呼，「凱斯勒是NBA最好的大個子。」歐尼爾更當面稱讚凱斯勒，「你今晚打出的表現，完全像是全聯盟最強長人。我真的很替你開心，也以你為榮。」

歐尼爾還幫凱斯勒取新綽號牛奶張伯倫（Milk Chamberlain），凱斯勒笑得合不攏嘴，還感謝歐尼爾。