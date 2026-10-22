NBA／字母哥熱火首秀遭灰狼射爆 教頭：進攻不像我們應有水準

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼主將愛德華（Anthony Edwards）全場狂砍45分，率隊以131比106澆熄邁阿密熱火，破壞兩屆NBA最有價值球員「字母哥」安戴托昆波加盟熱火的首秀。

法新社報導，愛德華（Anthony Edwards）與新加盟的隊友鮑爾（LaMelo Ball）合作無間，還挹注10籃板與3助攻。灰狼全場轟進21顆3分球，愛德華貢獻其中9顆，而本季從夏洛特黃蜂轉戰灰狼的鮑爾，投進5顆3分球攻下21分。

愛德華在場邊接受體育頻道ESPN訪問時表示：「到了這個階段，我跟他會像是最好的朋友。」他隨後還與鮑爾開心擁抱。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）過去13年效力密爾瓦基公鹿，曾奪下一座總冠軍並兩度獲選最有價值球員（MVP），他今天展現頂級身手，全場19投13中，為熱火砍下35分並抓下6籃板。

熱火在延攬安戴托昆波後，被廣泛看好能爭奪東區冠軍，但今天整體表現差強人意，面對灰狼時顯得無力招架。

熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）說：「我們必須提升我們的防守強度。」他強調球隊的進攻「看起來不像我們應有的水準」。

在華盛頓，戴維斯（Anthony Davis）迎來他的巫師首秀，率隊以128比116擊敗公鹿。9個月前，他在一筆重磅交易中從達拉斯獨行俠被交易到巫師。

如今，戴維斯已擺脫手部與腹股溝傷勢，今天砍下34分並抓下12籃板，贏得巫師球迷高喊MVP的歡呼聲。巫師上季戰績17勝65敗為NBA最慘淡，且選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）又在季前熱身賽中扭傷腳踝，如今終於一掃陰霾。

同樣在上季被巫師交易來的楊恩（Trae Young），當時因受傷僅出賽5場，他本場挹注20分與13助攻，助巫師奪下自2022年以來的首場開幕戰勝利。

公鹿方面，在將字母哥送往熱火的交易中被換來的赫洛（Tyler Herro）砍下全隊最高的24分；同樣在這筆交易中轉隊的小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）則有22分進帳。