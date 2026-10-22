快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／凱斯勒首秀完美演出打爆勇士禁區 唐西奇飆28分湖人開幕戰大勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler，右）。 美聯社
湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler，右）。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

在新賽季進入「後詹姆斯（LeBron James）時代」的湖人，今天在主場出戰勇士迎接新賽季開幕戰，其中休賽季加入的新中鋒凱斯勒Walker Kessler）首秀就展現高效率，出賽30分鐘就以百分之百命中率拿下26分外帶9籃板，加上唐西奇Luka Doncic）28分、8籃板、7助攻，幫助湖人以127：105輕取勇士，收下新賽季首勝。

湖人今年休賽季面臨詹姆斯出走76人的狀況，並以唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）為核心進行陣容的大幅異動，包括簽下前爵士長人凱斯勒以及葛萊姆斯（Quentin Grimes）、魯尼（Kevon Looney）等即戰力，至於勇士則是在陣容異動不多的情況下，還面臨明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷病狀況不明的情況。

在兩隊戰力一消一長下，今天兩隊的球隊開幕戰也呈現一面倒的局勢，尤其是禁區戰力放空城的勇士，讓湖人新成員凱斯勒在油漆區內如入無人之境，他全場共記10度灌籃轟炸籃框，成為繼2003年的歐尼爾（Shaquille O’Neal）後，再一位達成此紀錄的湖人球員。

除了凱斯勒主宰禁區外，湖人一哥唐西奇也在上半場就火力四射，前兩節他就攻下23分，與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的20分分庭抗禮，不過相較於唐西奇獲得隊友的火力支援，包括凱斯勒、里夫斯得分都在20分以上，今天柯瑞卻是獨木難撐，先發球員中僅有新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與桑托斯（Gui Santos）得分上雙，格林（Draymond Green）全場更僅有2分進帳，最終勇士就在一度落後超過30分下，以22分差距不敵湖人。

唐西奇今天繳出28分、8籃板、7助攻、3抄截全能數據，但也有6次數，凱斯勒26分、9籃板，里夫斯23分、6助攻、4籃板，至於勇士則是以柯瑞23分最佳。

唐西奇 湖人 勇士 凱斯勒 Luka Doncic Walker Kessler

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉

NBA／總管調查湖人成最難預測球隊 瑞迪克：關鍵在面對逆境抗壓力

NBA／才被點「進攻企圖」不夠！勇士倫德伯格轟全場最高痛宰湖人26分

NBA／湖人新門神凱斯勒連3戰缺陣 瑞迪克曝傷勢：季前賽一定會上場

相關新聞

NBA／凱斯勒2超狂數據比肩2湖人傳奇 歐尼爾：牛奶張伯倫

湖人隊今天在開幕戰迎戰勇士隊，新中鋒凱斯勒完全統治禁區，單場10次灌籃是湖人隊史2003年歐尼爾後首見，12投全中則是1969年張伯倫後首次。

NBA／凱斯勒首秀完美演出打爆勇士禁區 唐西奇飆28分湖人開幕戰大勝

在新賽季進入「後詹姆斯（LeBron James）時代」的湖人，今天在主場出戰勇士迎接新賽季開幕戰，其中休賽季加入的新中鋒凱斯勒（Walker Kessler）首秀就展現高效率，出賽30分鐘就以百分之百命中率拿下26分外帶9籃板，加上唐西奇（Luka Doncic）28分、8籃板、7助攻，幫助湖人以127：105輕取勇士，收下新賽季首勝。

NBA／里拉德+莫蘭特先發順起來！拓荒者開局21：0血虐太陽41分

拓荒者隊今天在主場迎戰開幕戰，面對太陽隊，後場擺出莫蘭特（Ja Morant）和里拉德（Damian Lillard）先發。沒想到拓荒者開局就轟出21：0攻勢，一路輾壓太陽，終場以124：83大勝。

NBA／開幕戰轟45分比肩張伯倫、喬丹 愛德華透露遭熱火板凳挑釁

灰狼隊一哥「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）今天在球隊新賽季開幕戰打出歷史級表現，他在客場面對熱火隊的比賽中全場出賽僅33分鐘就以高效率轟下45分、10籃板、3助攻，率領灰狼以131：106輕鬆痛宰熱火，這不僅是他在開幕戰的飆分秀代表作，更讓他正式躋身傳奇行列，成為聯盟歷史上第3位在生涯中多次於開幕戰砍下至少40分的球員。

NBA／小鮑爾「走步三分」+愛德華狂轟45分 灰狼開幕戰打爆熱火

熱火隊今天迎來新賽季首戰，主場迎戰灰狼隊。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂砍35分，但第四節就六犯離場，灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）狂轟45分，以131：106帶走勝利。

NBA／AD開幕戰狂砍34分助巫師退公鹿 楊恩：想幫忙拿MVP

巫師隊今天迎來開幕戰對陣公鹿隊，雖狀元迪班薩（AJ Dybantsa）因傷缺席，但戴維斯（Anthony Davis）三節打完就狂轟30分11籃板，全場和楊恩（Trae Young）合砍54分，幫助巫師以128：116贏球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。