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NBA／開幕戰轟45分比肩張伯倫、喬丹 愛德華透露遭熱火板凳挑釁

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼隊一哥「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）。 路透
灰狼隊一哥「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）。 路透

灰狼隊一哥「蟻人」愛德華Anthony Edwards）今天在球隊新賽季開幕戰打出歷史級表現，他在客場面對熱火隊的比賽中全場出賽僅33分鐘就以高效率轟下45分、10籃板、3助攻，率領灰狼以131：106輕鬆痛宰熱火，這不僅是他在開幕戰的飆分秀代表作，更讓他正式躋身傳奇行列，成為聯盟歷史上第3位在生涯中多次於開幕戰砍下至少40分的球員。

愛德華此役手感熱得發燙，全場29投16中，包含三分球17投9中，超越熱火全隊的33投8中，成為繼張伯倫（Wilt Chamberlain）、喬丹（Michael Jordan）後，史上第3位生涯多次於開幕戰砍下至少40分的球員，談到與兩位傳奇並列這項罕見紀錄時，愛德華坐在置物櫃前難掩興奮之情，笑得合不攏嘴直呼，「這太火熱了！」

愛德華繼去年開幕戰對拓荒者隊轟下41分後，本季開幕戰再度狂飆45分，展現出極具統治力的開季調整狀態。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽後盛讚愛德華的心態與能力，「他總是為了大場面而生、熱愛並擁抱這些時刻，而開幕戰永遠都是他的舞台。」

談到今晚為何能展現如此恐怖的侵略性，愛德華透露除了來自家人的力量，還有一段意外的小插曲，他坦言比賽中遭到熱火板凳席某位球員噴垃圾話挑釁，雖然他甚至搞不清楚對方到底是誰，但卻直接點燃了他的鬥志，「他講話相當瘋狂，但當我開口回應後，他就沒什麼話好說了，我想這大概就是我今晚狀態如此亢奮的主因。」

熱火 愛德華 灰狼 Anthony Edwards

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