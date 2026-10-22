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NBA／里拉德+莫蘭特先發順起來！拓荒者開局21：0血虐太陽41分

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特、里拉德。 美聯社
莫蘭特、里拉德。 美聯社

拓荒者隊今天在主場迎戰開幕戰，面對太陽隊，後場擺出莫蘭特（Ja Morant）和里拉德Damian Lillard）先發。沒想到拓荒者開局就轟出21：0攻勢，一路輾壓太陽，終場以124：83大勝。

太陽開局攻守皆失序，前半段一分未得，陷入0：21落後窘境，靠布克（Devin Booker）的罰球才好不容易打破鴨蛋，反觀拓荒者後場火力充足，莫蘭特、里拉德和替補上來的韓德森（Scoot Henderson）皆有優異發揮，首節打完就領先31分。

太陽替補中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）在場時還有一點競爭力，但他本場比賽提前傷退，只打15分鐘。二、三節太陽雖進攻起色，但防守仍形同虛設，三節打完就落後41分。末節雙方主力皆提前退場，太陽終場以41分之差慘遭痛宰。

里拉德只上場24分鐘，12投7中，三分球10中6，罰球5中5，狂轟25分6助攻。莫蘭特上場23分鐘也貢獻14分8助攻。阿夫迪亞（Deni Avdija）也有18分10籃板演出。

太陽團隊三分球31投6中。布克全場13投7中，罰球9中9，拿下23分，但正負值-43全場最差。替補後衛格里斯佩（Collin Gillespie）三分球8中0，沒有分數進帳。

拓荒者 太陽 莫蘭特 里拉德 Damian Lillard Devin Booker

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