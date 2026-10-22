NBA／AD開幕戰狂砍34分助巫師退公鹿 楊恩：想幫忙拿MVP

巫師隊今天迎來開幕戰對陣公鹿隊，雖狀元迪班薩（AJ Dybantsa）因傷缺席，但戴維斯（Anthony Davis）三節打完就狂轟30分11籃板，全場和楊恩（Trae Young）合砍54分，幫助巫師以128：116贏球。

巫師上季聯盟墊底，但抽中狀元籤並選下迪班薩。雖今天主場球迷無緣看見迪班薩初登場，但戴維斯展現禁區統治力，3節打完就狂轟30分11籃板。

巫師3節打完還落後3分，末節巫師鋒線衝擊內線，楊恩單節傳出6次助攻，巫師一波18：2攻勢後建立雙位數領先，最終穩扎穩打收下勝利。

戴維斯全場狂轟34分12籃板，有18分出現在第三節。楊恩雖然13投僅4中，但罰球16中12，得到20分13助攻，喬治（Kyshawn George）也有18分進帳。公鹿則以「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）的24分9助攻表現最佳，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）也貢獻22分7籃板。

楊恩對於戴維斯大爆發不感到意外，他說：「我不想給他太大的壓力，但對我來說，既然身邊有這樣的球員，我就希望能幫他拿年度MVP。」

戴維斯則是再度吐槽巫師主場的進場人數，「我希望球場能再坐滿一點，不過今天的球迷真的很棒，非常投入比賽，關鍵時刻幫我們克服難關。即使是去年我剛來這裡的時候，第一場主場比賽也是一樣。當時整座球場像在舉辦『穿得跟座椅一樣主題夜』，因為觀眾席上幾乎看不到人！」