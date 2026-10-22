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NBA／小鮑爾「走步三分」+愛德華狂轟45分 灰狼開幕戰打爆熱火
熱火隊今天迎來新賽季首戰，主場迎戰灰狼隊。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂砍35分，但第四節就六犯離場，灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）狂轟45分，以131：106帶走勝利。
首節灰狼新同學小鮑爾（LaMelo Ball）就上演「瘋狂走步」後撤步三分球命中，引發球迷熱烈討論。字母哥單節狂轟14分，幫助熱火緊咬分差。
第二節灰狼外線開火，命中6顆三分球，半場打完領先10分。第三節愛德華更是展開個人秀，連進4顆三分球，單節獨拿15分，將分差擴大到18分。
末節中段字母哥連吞2次犯規，包含1次惡意犯規，6犯提前離場。熱火也放棄抵抗能力，比賽提前進入垃圾時間。
愛德華全場29投16中，三分球17中9，狂轟45分10籃板，小鮑爾則是得到21分6助攻。安戴托昆波全場19投13中，拿下35分6籃板。
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