NBA／本季第一張罰單！喬治假摔遭聯盟開罰6萬5

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今夏詹姆斯（LeBron James）轉戰76人隊後，展現十足領袖氣魄，在今天出戰勇士隊的球隊開幕戰賽前，他自掏腰包在《洛杉磯時報》刊登全版醒目廣告，親自向洛城球迷喊話，不僅感性致謝球迷自他加盟以來的熱情相迎，更霸氣宣告「今晚我們正式開啟爭冠之旅」。

2026-10-22 09:03