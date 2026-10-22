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NBA／本季第一張罰單！喬治假摔遭聯盟開罰6萬5

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治（Paul George，右）。 美聯社
喬治（Paul George，右）。 美聯社

塞爾蒂克隊明星前鋒喬治Paul George）昨天在開幕戰狂轟38分，創下隊史轉隊首秀的最高得分紀錄，但今天收到聯盟2000美元（約6萬5新台幣）的假摔罰單。

假摔發生在比賽剩2分多鐘，塞爾蒂克後場發起進攻，喬治與活塞隊射手羅賓森（Duncan Robinson）碰撞後倒地，聯盟認為這是假摔。

許多球迷驚訝聯盟現在還會因為假摔罰款，不過喬治本季年薪5412萬美元，這筆錢對他來說只是小菜一碟。

塞爾蒂克 喬治 Paul George

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