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NBA／後場戰力再升級 傳獨行俠雙向合約網羅前首輪後衛克雷頓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
克雷頓（Walter Clayton Jr.）。 路透
克雷頓（Walter Clayton Jr.）。 路透

NBA新賽季正如火如荼開打，各隊仍未放棄補強機會，日前遭灰熊隊釋出的前首輪後衛克雷頓（Walter Clayton Jr.），在順利度過宣告程序後，已正式同意與獨行俠隊簽下一紙雙向合約，為球隊後場深度再添一枚活棋。

現年23歲的克雷頓是2025年選秀會上的首輪第18順位好手，大學時期他曾帶領佛羅里達大學勇奪隊史第三座NCAA冠軍，不僅榮膺當年四強賽的最傑出球員（MOP），更入選全美第一隊，身手備受肯定。

上個賽季克雷頓在灰熊隊出賽24場，繳出場均9.7分、2.1籃板、5.7助攻的不俗成績，三分球命中率維持在36.6%的水準，儘管他在日前聯盟名單裁減截止日前遭到灰熊釋出，但市場詢問度依舊不低。

對獨行俠而言，雖然主力球星厄文（Kyrie Irving）先前自大傷中回歸，但球隊在後場持球點與深度上仍顯吃緊，此次低風險延攬克雷頓，不僅能有效緩解板凳調度壓力，也期盼這位年輕新秀能為達拉斯的側翼與後場注入更多競爭力與彈性。

獨行俠 灰熊

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