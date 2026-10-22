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NBA／掏腰包買全版廣告謝球迷 唐西奇喊話：今展開爭冠之旅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇（Luka Doncic）。 美聯社
唐西奇（Luka Doncic）。 美聯社

湖人隊當家球星唐西奇Luka Doncic）在今夏詹姆斯（LeBron James）轉戰76人隊後，展現十足領袖氣魄，在今天出戰勇士隊的球隊開幕戰賽前，他自掏腰包在《洛杉磯時報》刊登全版醒目廣告，親自向洛城球迷喊話，不僅感性致謝球迷自他加盟以來的熱情相迎，更霸氣宣告「今晚我們正式開啟爭冠之旅」。

回顧湖人近年的陣容洗牌，紫金大軍自2020年靠著詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）聯手奪冠後，陣容經歷巨幅變革。包括去年將戴維斯交易至獨行俠換來唐西奇，而詹姆斯則在今年休賽季透過自由市場轉投76人，如今的湖人已完全蛻變為以唐西奇為核心的全新團隊。

唐西奇在廣告信中感性向球迷喊話與致謝，「從我抵達洛杉磯的那一刻起，你們就張開雙臂歡迎我，這是我永遠不會忘記的。我們對你們的承諾是，每場比賽、每一晚，我們都會付出所有，絕不找藉口、絕不放過任何一個夜晚。」

隨著湖人將在今天迎來新賽季開幕戰，在主場迎戰柯瑞（Stephen Curry）率領的勇士，唐西奇也不忘向全城球迷發出動員令，呼籲大家踴躍進場支持，「單靠我們自己無法做到，你們是全世界最棒的球迷，我們需要你們的力量，每一場比賽都和我們一起並肩作戰。」

唐西奇 湖人 Luka Doncic

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