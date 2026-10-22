NBA／因健康問題動態未明 勇士傳尋求交易波爾辛吉斯

今天將在新賽季開幕戰迎戰湖人的勇士，傳出在球隊長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因私人健康問題無限期缺陣，甚至萌生退意情況下，球團已開始探索交易這名長人的各種可行方案。

波爾辛吉斯在今年6月才剛與勇士簽下一張2年4000萬美元的延長合約，不過其中第二年2000萬美元薪資僅保障3萬美元，實質上等同於一張「到期約」。管理層當初在設計合約時特意不設置薪資調幅，使他無需等到12月中旬便能立即具備交易資格。

上季末波爾辛吉斯在最後20場比賽中出賽15場，勇士管理層原先評估其夏天狀況良好，甚至已將他定位為新球季搭配格林（Draymond Green）及菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）的前場先發主力，未料在訓練營開打前，波爾辛吉斯突然致電球團，透露仍受困於近兩年揮之不去的健康隱憂，並宣布無限期請假。

據了解，波爾辛吉斯在效力塞爾蒂克期間曾感染上呼吸道病毒，隨後飽受體能下滑及無法穩定出賽所苦，他曾對外透露這是一種名為姿態性頻脈症候群（POTS）的疾病，會引發暈眩、疲勞及腦霧。消息人士指出，若身體狀況始終未見突破，不排除波爾辛吉斯會選擇高掛球鞋、就此結束籃球生涯。

面對外界沸沸揚揚的傳聞，勇士球團透過官方聲明表示，「不予評論有關交易臆測，或是涉及其健康問題與未來的報導。」隨著新球季點燃戰火，波爾辛吉斯已確定缺席對上湖人的開幕戰，勇士手握首輪選秀資產與多張到期合約，若後續交易市場有適合機會，管理層隨時可能進行補強與陣容洗牌。