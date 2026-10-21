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NBA／勇士下一個門面！格林看好倫德伯格接班柯瑞：有明星魅力

聯合新聞網／ 綜合報導
倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、柯瑞。 法新社
倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、柯瑞。 法新社

柯瑞Stephen Curry）作為勇士隊看板球星多年，不只奪下4座冠軍，還讓勇士成為高人氣球隊。隨著柯瑞球員生涯邁入尾聲，勇士需要球員接下火炬，老將格林（Draymond Green）大膽預言倫德伯格（Yaxel Lendeborg）就是下一位球隊門面。

現年24歲的倫德伯格今年選秀首輪第11順位被選中，加盟後就展現優異談吐和幽默感，夏季聯賽和季前熱身賽都有亮眼表現。讓原本揚言要教訓他的格林都刮目相看，格林最近在個人節目上直言，「勇士已找到下一位球隊門面了，那就是倫德伯格！他不只有出色的球技，也具備成為明星的個人魅力。」

除了場上的球技，倫德伯格充滿活力和極具感染力的個性，格林分享一段球隊公開練習時發生的趣事：「我們舉辦公開練習時，照慣例會讓新秀唱歌，結果這傢伙竟然直接跑進觀眾席，球迷超級喜歡他的表演，現場所有人都瘋了！」

格林接著說：「我覺得他不知道自己當時在做什麼，但我心裡就在想，『天啊，這些球迷以後一定會超級愛你。』」

格林還分享倫德伯格一次超級寵粉的行為，「當時我們所有人都在籃框下的禁區集合了，柯爾柯爾（Steve Kerr）一直喊：『快點啊，各位！』結果他還待在球員通道幫球迷簽名，最後柯爾只好親自去把他找回來。」格林沒有教訓倫德伯格，反而鼓勵他別失去這樣的特質，因為這是柯瑞會做的事。

格林澄清「下一位球隊門面」的真正意義，「當我說下一位球隊門面時，不是想給他壓力，也不是要把這個地位從柯瑞手上拿走。因為柯瑞永遠都是代表人物，無論是10年後、20年。但如果我們談的是下一個世代的交接，倫德伯格就是那個人。」

值得一提的是，勇士年輕波傑姆斯基（Brandin Podziemski）去年曾在一段訪談中，談到自己想成為柯瑞接班人，結果成績沒有太大進步，反而成為球迷嘲諷的對象。

勇士 Stephen Curry 柯瑞 Yaxel Lendeborg

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