NBA／遭拓荒者限制上場時間 里拉德強調：我不是老人

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）因阿基里斯腱撕裂，缺席整個2025-26賽季，如今36歲的他將重返賽場，但球隊考量傷勢與年齡，計畫在新賽季控管他的上場時間，對此里拉德坦言願意接受安排，但希望外界別將保護身體與實力退化混為一談，直言自己「不是老人」。

「我知道自己已經36歲，我們也討論過，不會再讓我每晚打38分鐘。當然，有些比賽我的上場時間可能會比較長，但以我們目前的陣容深度，尤其是後衛位置，我認為自己不需要再負擔那麼長的上場時間。」

「我只是希望能負責任地照顧自己的身體，畢竟已經打了這麼多年，長年累積的磨損與負擔都會逐漸增加。我還是個能跑能跳的球員，這些年來，無論場上還是場下，我一直都很注重身體保養。我不希望大家誤會，我不是老人！」里拉德特別強調。

事實上，里拉德在2024-25年賽季效力公鹿期間，仍繳出場均24.9分、7.1助攻、4.7籃板及1.2抄截，投籃命中率44.8%、三分球命中率37.6%，並第9度入選明星賽，證明即使年過30歲，依舊具備頂尖得分能力。然而，他在當年季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂重傷，不僅提前結束球季，也讓他整整休養超過1年才重返球場。

談到即將迎來傷癒後首場例行賽，里拉德表示，自己並沒有想像中那麼感傷，反而充滿期待，「我完全沒有覺得特別感傷，我很興奮。當你離開球場那麼久，無法上場比賽時，你就會很期待重新回來，尤其是那些真正有意義、會計入戰績的比賽。」

「當初重新簽約回到這裡時，我才真的很感動。那就是我一直希望發生的事情，而最後真的實現了。」

里拉德今年季前賽出賽3場平均上場22.7分鐘，繳出17.3分，拓荒者也將於明日開幕戰迎戰太陽。