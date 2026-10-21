NBA／開幕戰命中率寫生涯最差 溫班亞瑪反省：我想太多了

新賽季首戰，馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）卻找不到準星，今天和雷霆隊重現上季西區冠軍賽的對決戲碼中，他前12投盡墨，追平1997-98賽季開始NBA比賽採用比賽詳情後的開幕戰第二多的失手紀錄，讓他直言「不是我喜歡的狀態」。

溫班亞瑪最終成績是13投1中，12分多是靠罰球線取得，另有13籃板和6阻攻；命中率僅百分之8是「斑馬」生涯最差，和上季例行賽5度碰雷霆的5成24有極大差距，和西區冠軍戰命中率4成81、場均27.3分也有一段落差。

「我需要找回我喜歡的那種籃球打法。」溫巴亞瑪坦言，今天狀態並非自己喜歡和樂見，「我沒有理由猶豫，也沒有理由不做我自己。我享受比賽的時候就能發揮出色，我今天失手很多平常不會錯失的球，但之後我就沒有再嘗試那些投籃，而且不夠果斷。」

「我可能想太多了，我不需要想得更多，或許我需要少思考一些。」溫巴亞瑪說。

雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）也說，溫班亞瑪今天把握度沒平常高，肯定霍姆葛倫（Chet Holmgren）的防守起了作用。

馬刺教頭強森（Mitch Johnson）則是拒絕指出溫班亞瑪表現不佳的問題，他說：「我覺得大家都很掙扎，我知道他的命中率很顯眼，但大家都參與其中。」