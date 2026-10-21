NBA／詹姆斯與場邊觀眾對嗆 尼克球迷喊「我們不要你」

今天是NBA開幕日，休賽季轉戰76人隊的詹姆斯（LeBron James）前往尼克隊主場，比賽中他遭受球迷噓聲伺候，還與尼克球迷嗆聲，最終詹姆斯以106：100帶走勝利。

詹姆斯先前受訪時曾自曝，原本休賽季打算去尼克，但因為尼克奪冠打消念頭。本場比賽尼克球迷也玩梗，在詹姆斯罰球的時候喊：「我們不要你。」結果詹姆斯罰球真的沒中。

還有球迷疑似當面嗆詹姆斯，無法從影片聽見球迷說什麼，但從詹姆斯的回答，應該與詹家鄉及出身背景有關，詹姆斯回嗆：「我不是來自西岸，我來自俄亥俄州！你到底在講什麼鬼？」

76人最終帶走勝利，詹姆斯拿下14分9籃板7助攻，詹姆斯不認為自己與76人破壞掉尼克榮耀之夜，「對紐約球迷而言，今晚仍是非常棒的一晚，畢竟他們等了超過50年。我曾有過相同的經歷，當時克里夫蘭也超過50年沒贏得任何冠軍，我很清楚那種感受，球迷永遠都不會忘記這個時刻。」