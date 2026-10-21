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NBA／「反斑馬專武」正面賞溫班亞瑪火鍋 雷霆主帥：一點也不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆隊「反斑馬專武」瑪拉（Aday Mara）、馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。 路透
雷霆隊「反斑馬專武」瑪拉（Aday Mara）、馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。 路透

本場賽事

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雷霆隊「反斑馬專武」瑪拉（Aday Mara）今天初登場技驚四座，正面賞馬刺溫班亞瑪Victor Wembanyama）一記麻辣鍋，幫助雷霆以116：104旗開得勝。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）直言，「未來只會更信任他。」

第3節剩4分多鐘時，馬刺福克斯（De’Aaron Fox）空拋給溫班亞瑪，沒想到瑪拉迎上前來，正面搧掉溫班亞瑪的灌籃，溫班亞瑪還倒地，瑪拉趁勢跑快攻，接獲隊友傳球，空中接力灌籃得分。

這是瑪拉職業生涯首次火鍋，受害者就是外界給他設定的假想敵溫班亞瑪。本場比賽瑪拉出賽12分鐘，4投3中，罰球2中1，拿下7分2籃板1助攻1火鍋。溫班亞瑪則是出賽34分鐘，13投1中，罰球12中10，得到12分13籃板3助攻6火鍋1抄截。

賽後雷霆總教練戴格諾對瑪拉高度評價，「他的表現帶來非常大的影響力，而且他參與整場比賽最關鍵的一段時間，面對這樣的比賽氣氛，他看起來完全沒有受到壓力影響。」

戴格諾接著表示，「從季前熱身賽的表現來看，我其實一點也不意外。我認為他已證明自己是能對比賽產生重大影響的球員。雖然他今晚上場時間不多，但帶來的影響力卻非常大。我願意在這樣的比賽派他上場，看見他在如此高強度的對抗中，拿出這樣的表現後，我未來只會更信任他。」

雷霆 馬刺 Victor Wembanyama 溫班亞瑪 Aday Mara

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