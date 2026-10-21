NBA／尼克升冠軍錦旗卻遭踢館 哈特籲調整心態：我們現在是墊底

上季勇奪隊史自1973年以來首座總冠軍的尼克隊，今天在主場迎戰開幕戰前夕舉辦盛大冠軍戒頒發與錦旗升旗儀式，球團除了高掛象徵2025-26賽季的冠軍藍色布條外，更驚喜加碼升起上季贏得的NBA盃冠軍錦旗，最終卻遭來訪的76人隊逆轉，讓前鋒哈特（Josh Hart）直言，必須重新調整心態。

今天儀式上，冠軍賽MVP布朗森（Jalen Brunson）從名人堂傳奇球星弗雷澤（Walt Frazier）手中接過冠軍戒指，談到這場難忘的盛會，布朗森賽後感性表示，「這非常特別，很高興我們能把儀式圓滿完成、把專注力放回接下來的賽程，但這真的是一個很酷的時刻。」他也向滿場球迷喊話，希望能延續這夏天帶給全城的喜悅與凝聚力。

尼克舉行冠軍戒與錦旗升旗儀式，場面盛大熱烈。 路透

不過這場歡樂的慶祝派對隨後遭到踢館的76人無情打斷，上季在季後賽次輪遭到尼克橫掃的76人，休賽季補強動作頻頻，面對這場開幕硬仗展現韌性，在決勝節上演反撲，終場就以106：100賞給衛冕軍當頭棒喝。

尼克本場比賽全隊手感冰冷，投籃命中率僅有37%。主將布朗森全場19投6中攻下21分，唐斯（Karl-Anthony Towns）19分、12籃板進帳。

儘管主場的慶典風光無限，但現實的考驗隨之而來，前鋒哈特直言球隊必須調整心態，「我們不該還把自己當成冠軍，因為我們現在不是，目前戰績是0勝1敗，此時此刻我們就是NBA墊底的球隊。」