NBA／斑馬13投僅1中！ 亞歷山大飆32分率雷霆復仇馬刺

上季在西區冠軍賽血戰7場的雷霆隊和馬刺隊，今天新球季開幕戰正面交鋒，西冠勝出的馬刺隊最多落後26分下雖兩度追到7分差，但當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）熄火，全場13投僅1中，雷霆則有當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟32分，率隊頂住黑衫軍反撲，以116：104踢館成功。

雷霆第一節攻下34分，第二節在板凳持續提供外線火力下，半場打完領先擴大到65：44絕對領先。

前兩節雷霆三分球14投10中，命中率超過7成，替補後衛後衛麥肯（Jared McCain）一人包辦3球；麥肯下半場持續發威，射程還一球比一球遠，在他後兩節再追加3記三分彈，加上亞歷山大各種高難度進球下，馬刺雖兩度追到7分差，逆轉仍差一步。

上季蟬聯年度MVP的亞歷山大今天轟下全場最高32分，麥肯三分球8投6中貢獻20分，成雷霆「報仇」功臣；馬刺以卡瑟爾（Stephon Castle）24分最高，哈波（Dylan Harper）18分，溫班亞瑪雖有12分、13籃板、6阻攻，但全場13投僅1中，包括4次外線出手全落空。