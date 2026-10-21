NBA／預告重返年度防守陣容！76人安比德霸氣喊：我一定會做到

隨著詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）兩大球星加入，76人今天在開幕戰成功以106：100擊敗衛冕軍尼克，當家中鋒安比德（Joel Embiid）賽後更坦言，自己只要找回年度防守陣容的水準，就能徹底改變球隊。

「我認為我們擁有足夠的天賦，關鍵在於我們做每件事情時的專注度。每一個回合都必須全神貫注，確實執行比賽計畫與臨場調整，尤其是在防守端。」

安比德進一步指出，自己必須承擔更多責任，「我認為很大一部分責任在我身上，我會把這個責任扛起來。如果我想找回過去入選年度防守陣容時的身手，那就能改變我們整支球隊。所以只要我每晚都能拿出那樣的表現，而我一定會做到，一切都會不一樣。」

此役安比德雖然進攻手感不算理想，仍繳出13分、11籃板、6助攻、3火鍋及2抄截的全能數據，在禁區防守扮演重要角色。