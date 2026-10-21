NBA／轉隊首秀率隊踢館尼克榮耀之夜 詹姆斯大讚馬克西永不疲憊

NBA新賽季今天點燃戰火，76人隊在客場以106：100擊敗衛冕冠軍尼克隊，迎來新賽季開門紅，轉戰費城的球星詹姆斯（LeBron James）不僅迎接生涯第23次開幕戰，繼續改寫聯盟紀錄，全場也出戰34分鐘，貢獻14分、9籃板、7助攻、1抄截的全能數據。

面對今天尼克時隔50多年再次舉辦冠軍慶典的特殊夜晚，76人反客為主，詹姆斯展現出老將的成熟風度，他說：「對於球迷來說，這是一個非常美好的夜晚，畢竟他們已經50多年沒有見到這樣的場面了。我曾經在克里夫蘭經歷過類似的時刻，球迷永遠不會遺忘這一刻。」他坦言很高興能在這座歷史悠久的球館裡參與並享受這項運動。

76人今天一度取得雙位數領先，雖然遭遇對手反撲，但關鍵時刻展現韌性，靠著安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）聯手鎖定勝局。詹姆斯賽後特別點名稱讚隊友們的表現，「馬克西打出了應有的水準，安比德在右側翼投進的那記三分球，還有凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）在對方替補席前投進的那記三分球也至關重要。此外，布朗（Jaylen Brown）和埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也有精彩發揮，西蒙斯（Anfernee Simons）從替補席帶來的時間也至關重要。」

馬克西砍下全隊最高28分，末節關鍵抄截快攻灌籃成為勝負關鍵，詹姆斯賽後對這位新搭檔贊不絕口，「最令我印象深刻是他的體能，似乎永遠不會疲憊，持續給對手防守施加壓力。」

談到與布朗及全隊逐漸建立的場上默契，詹姆斯認為這需要通過不斷的訓練、錄像分析和溝通來維持，「我們都是曾經走到最後的球員，擁有很多經驗。賽季初期出現理解不同的情況很正常，這只是磨合過程的一部分，我們配合非常不錯。」