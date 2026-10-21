NBA／沒出賽也躺槍！知名諧星狠嗆湖人布朗尼只是「社區大學」等級

尼克今日在主場舉行冠軍戒指頒發與升旗儀式，慶祝睽違53年再度奪下總冠軍，沒想到遠在洛杉磯的湖人小將布朗尼（Bronny James）竟意外成為話題焦點。知名喜劇演員、尼克死忠球迷摩根（Tracy Morgan）在NBC轉播節目中，突然開酸布朗尼看起來只有「社區大學等級」，讓這名根本不在現場的22歲小將無辜躺槍。

曾是美國知名喜劇節目《週六夜現場》固定班底的摩根，受邀參與尼克冠軍之夜的轉播節目，沒想到談話間竟突然將矛頭指向布朗尼，毫不留情地表示，「布朗尼看起來就是個打社區大學籃球的料！我只是想說出自己的感受。」

摩根口中的「JUCO」是Junior College的縮寫，指美國兩年制大專院校的籃球體系，這番話顯然是在嘲諷布朗尼實力不足以立足NBA，相關片段也迅速在社群平台瘋傳。

有趣的是，布朗尼當天根本沒有比賽，也未出現在麥迪遜花園廣場，反倒是父親詹姆斯（LeBron James）迎來轉戰76人後的首場正式比賽。

事實上，布朗尼近期表現確實不盡理想。2024年選秀會以次輪第55順位加入湖人的他，即將迎來生涯第3個賽季，不過今年季前賽前4場比賽，合計上場近70分鐘，僅拿下11分，投籃命中率26.7%，三分球7投僅1中，更發生12次失誤，失誤數甚至比總得分還多。

對此，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也坦言，布朗尼在4場季前賽的表現確實不理想，但強調他在訓練中有不錯的表現，部分問題也與場上陣容搭配、比賽節奏有關。儘管季前賽陷入低潮，布朗尼最終仍成功擠進湖人開幕戰名單。

隨著嘲諷影片持續在網路上流傳，布朗尼也將於明日迎戰勇士的比賽中，展現證明自己的機會。