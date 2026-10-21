NBA／76人四星連線開幕戰告捷 諾斯大讚安比德活化進攻

NBA新賽季重磅點燃，76人隊今天在備受矚目的開幕戰作客挑戰衛冕軍尼克隊，憑藉著下半場甦醒的強悍防守與流暢的多點開花攻勢，以106：100逆轉踢館，賽後總教練諾斯（Nick Nurse）直言，球隊下半場在防守端找回對抗強度，加上進攻端徹底執行正確的戰術閱讀，是收下勝利的關鍵。

面對陣中多達8到9名新援、尚處於磨合期的陣容，諾斯對球隊在開幕戰展現的執行意願與專注度感到滿意。他透露，上半場因傳球不夠流暢、失誤稍多，導致節奏未能完全建立，但進入下半場後，全隊顯著提升防守端的侵略性，「我們在繞過與穿過掩護時做得更好，當對手持球突破時，外線撲防與協防補位非常到位，且極大地改善防守籃板的保護。」

談到球隊核心安比德（Joel Embiid）今天在攻守兩端的統治級表現，諾斯給予高度肯定，他指出當尼克在決勝期對馬克西（Tyrese Maxey）實施高位夾擊時，安比德展現頂級的場上視野與傳球抉擇，精準撕裂對手防線，活化整體進攻局面。

儘管客場扳倒衛冕軍為新賽季開了一個好彩頭，且詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）等新援也挺身而出命，但諾斯展現嚴謹的教練作風，強調這只是一場例行賽，「明天早上醒來，我大概就不會再想這場比賽了，我們必須盡快把注意力轉移到下一場對陣騎士隊的硬仗上。」