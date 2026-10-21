NBA／獨居史上第1、創個人生涯首見紀錄 詹姆斯：仍在找節奏

詹姆斯（LeBron James）休賽季轉戰76人隊，今天迎來開幕戰，繳出14分9籃板7助攻，外帶1抄截1火鍋的全能數據，幫助球隊以106：100擊敗尼克隊，詹姆斯也打破NBA紀錄、創生涯首見紀錄。

詹姆斯上場34分鐘，13投5中、三分球3投0中，拿下14分9籃板7助攻。這是詹姆斯生涯第23次開幕戰出賽，超越卡特（Vince Carter）的22次，獨居歷史第1。

76人半場打完落後4分最終逆轉，這是詹姆斯生涯首次開幕戰上半場落後時，逆轉贏球。

「我還可以表現得更好，目前仍在尋找自己的比賽節奏。」詹姆斯賽後受訪時表示，「我加入這支新球隊才剛超過2周，我喜歡我們今天的比賽方式，也認為全隊打得很好，尤其是防守端。雖然我們今天命中率不理想，但我們擁有很多具備投籃能力的球員，這點大家都很清楚。」